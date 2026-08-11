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LPRE: Long Pond Real Estate Select ETF
Курс LPRE за сегодня изменился на -2.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.43, а максимальная — 30.08.
Следите за динамикой Long Pond Real Estate Select ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LPRE сегодня?
Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) сегодня оценивается на уровне 29.50. Инструмент торгуется в пределах 29.43 - 30.08, вчерашнее закрытие составило 30.16, а торговый объем достиг 24. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LPRE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Long Pond Real Estate Select ETF?
Long Pond Real Estate Select ETF в настоящее время оценивается в 29.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.35% и USD. Отслеживайте движения LPRE на графике в реальном времени.
Как купить акции LPRE?
Вы можете купить акции Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) по текущей цене 29.50. Ордера обычно размещаются около 29.50 или 29.80, тогда как 24 и -1.86% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LPRE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LPRE?
Инвестирование в Long Pond Real Estate Select ETF предполагает учет годового диапазона 25.50 - 30.85 и текущей цены 29.50. Многие сравнивают -1.63% и 5.36% перед размещением ордеров на 29.50 или 29.80. Изучайте ежедневные изменения цены LPRE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Long Pond Real Estate Select ETF?
Самая высокая цена Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) за последний год составила 30.85. Акции заметно колебались в пределах 25.50 - 30.85, сравнение с 30.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Long Pond Real Estate Select ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Long Pond Real Estate Select ETF?
Самая низкая цена Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) за год составила 25.50. Сравнение с текущими 29.50 и 25.50 - 30.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LPRE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LPRE?
В прошлом Long Pond Real Estate Select ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.16 и 4.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.16
- Open
- 30.06
- Bid
- 29.50
- Ask
- 29.80
- Low
- 29.43
- High
- 30.08
- Объем
- 24
- Дневное изменение
- -2.19%
- Месячное изменение
- -1.63%
- 6-месячное изменение
- 5.36%
- Годовое изменение
- 4.35%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%