Курс LPRE за сегодня изменился на -2.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.43, а максимальная — 30.08.

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