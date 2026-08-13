LPRE股票今天的价格是多少？ Long Pond Real Estate Select ETF股票今天的定价为29.64。它在29.56 - 29.64范围内交易，昨天的收盘价为29.50，交易量达到9。LPRE的实时价格图表显示了这些更新。

Long Pond Real Estate Select ETF股票是否支付股息？ Long Pond Real Estate Select ETF目前的价值为29.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.85%和USD。实时查看图表以跟踪LPRE走势。

如何购买LPRE股票？ 您可以以29.64的当前价格购买Long Pond Real Estate Select ETF股票。订单通常设置在29.64或29.94附近，而9和0.00%显示市场活动。立即关注LPRE的实时图表更新。

如何投资LPRE股票？ 投资Long Pond Real Estate Select ETF需要考虑年度范围25.50 - 30.85和当前价格29.64。许多人在以29.64或29.94下订单之前，会比较-1.17%和。实时查看LPRE价格图表，了解每日变化。

Long Pond Real Estate Select ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Long Pond Real Estate Select ETF的最高价格是30.85。在25.50 - 30.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Long Pond Real Estate Select ETF的绩效。

Long Pond Real Estate Select ETF股票的最低价格是多少？ Long Pond Real Estate Select ETF（LPRE）的最低价格为25.50。将其与当前的29.64和25.50 - 30.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LPRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。