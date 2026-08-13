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LPRE: Long Pond Real Estate Select ETF

29.64 USD 0.14 (0.47%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LPRE汇率已更改0.47%。当日，交易品种以低点29.56和高点29.64进行交易。

关注Long Pond Real Estate Select ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

LPRE股票今天的价格是多少？

Long Pond Real Estate Select ETF股票今天的定价为29.64。它在29.56 - 29.64范围内交易，昨天的收盘价为29.50，交易量达到9。LPRE的实时价格图表显示了这些更新。

Long Pond Real Estate Select ETF股票是否支付股息？

Long Pond Real Estate Select ETF目前的价值为29.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.85%和USD。实时查看图表以跟踪LPRE走势。

如何购买LPRE股票？

您可以以29.64的当前价格购买Long Pond Real Estate Select ETF股票。订单通常设置在29.64或29.94附近，而9和0.00%显示市场活动。立即关注LPRE的实时图表更新。

如何投资LPRE股票？

投资Long Pond Real Estate Select ETF需要考虑年度范围25.50 - 30.85和当前价格29.64。许多人在以29.64或29.94下订单之前，会比较-1.17%和。实时查看LPRE价格图表，了解每日变化。

Long Pond Real Estate Select ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Long Pond Real Estate Select ETF的最高价格是30.85。在25.50 - 30.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Long Pond Real Estate Select ETF的绩效。

Long Pond Real Estate Select ETF股票的最低价格是多少？

Long Pond Real Estate Select ETF（LPRE）的最低价格为25.50。将其与当前的29.64和25.50 - 30.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LPRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LPRE股票是什么时候拆分的？

Long Pond Real Estate Select ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.50和4.85%中可见。

日范围
29.56 29.64
年范围
25.50 30.85
前一天收盘价
29.50
开盘价
29.64
卖价
29.64
买价
29.94
最低价
29.56
最高价
29.64
交易量
9
日变化
0.47%
月变化
-1.17%
6个月变化
5.86%
年变化
4.85%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%