LPRE: Long Pond Real Estate Select ETF
今日LPRE汇率已更改0.47%。当日，交易品种以低点29.56和高点29.64进行交易。
关注Long Pond Real Estate Select ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- W1
- MN
常见问题解答
LPRE股票今天的价格是多少？
Long Pond Real Estate Select ETF股票今天的定价为29.64。它在29.56 - 29.64范围内交易，昨天的收盘价为29.50，交易量达到9。LPRE的实时价格图表显示了这些更新。
Long Pond Real Estate Select ETF股票是否支付股息？
Long Pond Real Estate Select ETF目前的价值为29.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.85%和USD。实时查看图表以跟踪LPRE走势。
如何购买LPRE股票？
您可以以29.64的当前价格购买Long Pond Real Estate Select ETF股票。订单通常设置在29.64或29.94附近，而9和0.00%显示市场活动。立即关注LPRE的实时图表更新。
如何投资LPRE股票？
投资Long Pond Real Estate Select ETF需要考虑年度范围25.50 - 30.85和当前价格29.64。许多人在以29.64或29.94下订单之前，会比较-1.17%和。实时查看LPRE价格图表，了解每日变化。
Long Pond Real Estate Select ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Long Pond Real Estate Select ETF的最高价格是30.85。在25.50 - 30.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Long Pond Real Estate Select ETF的绩效。
Long Pond Real Estate Select ETF股票的最低价格是多少？
Long Pond Real Estate Select ETF（LPRE）的最低价格为25.50。将其与当前的29.64和25.50 - 30.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LPRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LPRE股票是什么时候拆分的？
Long Pond Real Estate Select ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.50和4.85%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.50
- 开盘价
- 29.64
- 卖价
- 29.64
- 买价
- 29.94
- 最低价
- 29.56
- 最高价
- 29.64
- 交易量
- 9
- 日变化
- 0.47%
- 月变化
- -1.17%
- 6个月变化
- 5.86%
- 年变化
- 4.85%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%