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LOUP: Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
Курс LOUP за сегодня изменился на 1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 94.19, а максимальная — 94.73.
Следите за динамикой Innovator Deepwater Frontier Tech ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LOUP сегодня?
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) сегодня оценивается на уровне 94.45. Инструмент торгуется в пределах 94.19 - 94.73, вчерашнее закрытие составило 93.13, а торговый объем достиг 24. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LOUP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Deepwater Frontier Tech ETF?
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF в настоящее время оценивается в 94.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 46.80% и USD. Отслеживайте движения LOUP на графике в реальном времени.
Как купить акции LOUP?
Вы можете купить акции Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) по текущей цене 94.45. Ордера обычно размещаются около 94.45 или 94.75, тогда как 24 и 0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LOUP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LOUP?
Инвестирование в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF предполагает учет годового диапазона 64.15 - 100.30 и текущей цены 94.45. Многие сравнивают 8.95% и 25.17% перед размещением ордеров на 94.45 или 94.75. Изучайте ежедневные изменения цены LOUP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Deepwater Frontier Tech ETF?
Самая высокая цена Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) за последний год составила 100.30. Акции заметно колебались в пределах 64.15 - 100.30, сравнение с 93.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Deepwater Frontier Tech ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Deepwater Frontier Tech ETF?
Самая низкая цена Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) за год составила 64.15. Сравнение с текущими 94.45 и 64.15 - 100.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LOUP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LOUP?
В прошлом Innovator Deepwater Frontier Tech ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 93.13 и 46.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 93.13
- Open
- 94.19
- Bid
- 94.45
- Ask
- 94.75
- Low
- 94.19
- High
- 94.73
- Объем
- 24
- Дневное изменение
- 1.42%
- Месячное изменение
- 8.95%
- 6-месячное изменение
- 25.17%
- Годовое изменение
- 46.80%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%