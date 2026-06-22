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LOUP: Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

94.45 USD 1.32 (1.42%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LOUP за сегодня изменился на 1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 94.19, а максимальная — 94.73.

Следите за динамикой Innovator Deepwater Frontier Tech ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LOUP сегодня?

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) сегодня оценивается на уровне 94.45. Инструмент торгуется в пределах 94.19 - 94.73, вчерашнее закрытие составило 93.13, а торговый объем достиг 24. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LOUP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Deepwater Frontier Tech ETF?

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF в настоящее время оценивается в 94.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 46.80% и USD. Отслеживайте движения LOUP на графике в реальном времени.

Как купить акции LOUP?

Вы можете купить акции Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) по текущей цене 94.45. Ордера обычно размещаются около 94.45 или 94.75, тогда как 24 и 0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LOUP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LOUP?

Инвестирование в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF предполагает учет годового диапазона 64.15 - 100.30 и текущей цены 94.45. Многие сравнивают 8.95% и 25.17% перед размещением ордеров на 94.45 или 94.75. Изучайте ежедневные изменения цены LOUP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Deepwater Frontier Tech ETF?

Самая высокая цена Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) за последний год составила 100.30. Акции заметно колебались в пределах 64.15 - 100.30, сравнение с 93.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Deepwater Frontier Tech ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Deepwater Frontier Tech ETF?

Самая низкая цена Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) за год составила 64.15. Сравнение с текущими 94.45 и 64.15 - 100.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LOUP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LOUP?

В прошлом Innovator Deepwater Frontier Tech ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 93.13 и 46.80% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
94.19 94.73
Годовой диапазон
64.15 100.30
Предыдущее закрытие
93.13
Open
94.19
Bid
94.45
Ask
94.75
Low
94.19
High
94.73
Объем
24
Дневное изменение
1.42%
Месячное изменение
8.95%
6-месячное изменение
25.17%
Годовое изменение
46.80%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%