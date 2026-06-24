报价部分
货币 / LOUP
回到股票

LOUP: Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

95.08 USD 0.63 (0.67%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LOUP汇率已更改0.67%。当日，交易品种以低点94.14和高点95.33进行交易。

关注Innovator Deepwater Frontier Tech ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LOUP新闻

常见问题解答

LOUP股票今天的价格是多少？

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF股票今天的定价为95.08。它在94.14 - 95.33范围内交易，昨天的收盘价为94.45，交易量达到21。LOUP的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF股票是否支付股息？

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF目前的价值为95.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注47.78%和USD。实时查看图表以跟踪LOUP走势。

如何购买LOUP股票？

您可以以95.08的当前价格购买Innovator Deepwater Frontier Tech ETF股票。订单通常设置在95.08或95.38附近，而21和1.00%显示市场活动。立即关注LOUP的实时图表更新。

如何投资LOUP股票？

投资Innovator Deepwater Frontier Tech ETF需要考虑年度范围64.15 - 100.30和当前价格95.08。许多人在以95.08或95.38下订单之前，会比较9.68%和。实时查看LOUP价格图表，了解每日变化。

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Deepwater Frontier Tech ETF的最高价格是100.30。在64.15 - 100.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Deepwater Frontier Tech ETF的绩效。

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF股票的最低价格是多少？

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF（LOUP）的最低价格为64.15。将其与当前的95.08和64.15 - 100.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LOUP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LOUP股票是什么时候拆分的？

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、94.45和47.78%中可见。

日范围
94.14 95.33
年范围
64.15 100.30
前一天收盘价
94.45
开盘价
94.14
卖价
95.08
买价
95.38
最低价
94.14
最高价
95.33
交易量
21
日变化
0.67%
月变化
9.68%
6个月变化
26.00%
年变化
47.78%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%