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LOTI: Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF
Курс LOTI за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.28, а максимальная — 26.29.
Следите за динамикой Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LOTI сегодня?
Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF (LOTI) сегодня оценивается на уровне 26.28. Инструмент торгуется в пределах 26.28 - 26.29, вчерашнее закрытие составило 26.26, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LOTI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF?
Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF в настоящее время оценивается в 26.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.83% и USD. Отслеживайте движения LOTI на графике в реальном времени.
Как купить акции LOTI?
Вы можете купить акции Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF (LOTI) по текущей цене 26.28. Ордера обычно размещаются около 26.28 или 26.58, тогда как 2 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LOTI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LOTI?
Инвестирование в Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF предполагает учет годового диапазона 25.07 - 26.51 и текущей цены 26.28. Многие сравнивают 0.69% и -0.72% перед размещением ордеров на 26.28 или 26.58. Изучайте ежедневные изменения цены LOTI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF?
Самая высокая цена Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF (LOTI) за последний год составила 26.51. Акции заметно колебались в пределах 25.07 - 26.51, сравнение с 26.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF?
Самая низкая цена Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF (LOTI) за год составила 25.07. Сравнение с текущими 26.28 и 25.07 - 26.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LOTI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LOTI?
В прошлом Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.26 и 4.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.26
- Open
- 26.29
- Bid
- 26.28
- Ask
- 26.58
- Low
- 26.28
- High
- 26.29
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 0.69%
- 6-месячное изменение
- -0.72%
- Годовое изменение
- 4.83%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%