Курс LOTI за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.28, а максимальная — 26.29.

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