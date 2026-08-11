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LOTI: Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF

26.28 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LOTI за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.28, а максимальная — 26.29.

Следите за динамикой Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LOTI сегодня?

Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF (LOTI) сегодня оценивается на уровне 26.28. Инструмент торгуется в пределах 26.28 - 26.29, вчерашнее закрытие составило 26.26, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LOTI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF?

Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF в настоящее время оценивается в 26.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.83% и USD. Отслеживайте движения LOTI на графике в реальном времени.

Как купить акции LOTI?

Вы можете купить акции Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF (LOTI) по текущей цене 26.28. Ордера обычно размещаются около 26.28 или 26.58, тогда как 2 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LOTI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LOTI?

Инвестирование в Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF предполагает учет годового диапазона 25.07 - 26.51 и текущей цены 26.28. Многие сравнивают 0.69% и -0.72% перед размещением ордеров на 26.28 или 26.58. Изучайте ежедневные изменения цены LOTI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF?

Самая высокая цена Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF (LOTI) за последний год составила 26.51. Акции заметно колебались в пределах 25.07 - 26.51, сравнение с 26.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF?

Самая низкая цена Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF (LOTI) за год составила 25.07. Сравнение с текущими 26.28 и 25.07 - 26.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LOTI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LOTI?

В прошлом Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.26 и 4.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.28 26.29
Годовой диапазон
25.07 26.51
Предыдущее закрытие
26.26
Open
26.29
Bid
26.28
Ask
26.58
Low
26.28
High
26.29
Объем
2
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
0.69%
6-месячное изменение
-0.72%
Годовое изменение
4.83%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%