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LOTI: Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF

26.26 USD 0.04 (0.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LOTI汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点26.23和高点26.30进行交易。

关注Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

LOTI股票今天的价格是多少？

Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF股票今天的定价为26.26。它在26.23 - 26.30范围内交易，昨天的收盘价为26.22，交易量达到20。LOTI的实时价格图表显示了这些更新。

Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF股票是否支付股息？

Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF目前的价值为26.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.75%和USD。实时查看图表以跟踪LOTI走势。

如何购买LOTI股票？

您可以以26.26的当前价格购买Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF股票。订单通常设置在26.26或26.56附近，而20和-0.15%显示市场活动。立即关注LOTI的实时图表更新。

如何投资LOTI股票？

投资Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF需要考虑年度范围25.07 - 26.51和当前价格26.26。许多人在以26.26或26.56下订单之前，会比较0.61%和。实时查看LOTI价格图表，了解每日变化。

Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF的最高价格是26.51。在25.07 - 26.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF的绩效。

Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF股票的最低价格是多少？

Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF（LOTI）的最低价格为25.07。将其与当前的26.26和25.07 - 26.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LOTI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LOTI股票是什么时候拆分的？

Two Roads Shared Trust - Liberty One Tactical Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.22和4.75%中可见。

日范围
26.23 26.30
年范围
25.07 26.51
前一天收盘价
26.22
开盘价
26.30
卖价
26.26
买价
26.56
最低价
26.23
最高价
26.30
交易量
20
日变化
0.15%
月变化
0.61%
6个月变化
-0.79%
年变化
4.75%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%