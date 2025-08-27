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LOPP: Gabelli Love Our Planet & People ETF Gabelli Love Our Planet &

38.77 USD 0.84 (2.21%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LOPP за сегодня изменился на 2.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.72, а максимальная — 38.77.

Следите за динамикой Gabelli Love Our Planet & People ETF Gabelli Love Our Planet &. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LOPP сегодня?

Gabelli Love Our Planet & People ETF Gabelli Love Our Planet & (LOPP) сегодня оценивается на уровне 38.77. Инструмент торгуется в пределах 38.72 - 38.77, вчерашнее закрытие составило 37.93, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LOPP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Gabelli Love Our Planet & People ETF Gabelli Love Our Planet &?

Gabelli Love Our Planet & People ETF Gabelli Love Our Planet & в настоящее время оценивается в 38.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.96% и USD. Отслеживайте движения LOPP на графике в реальном времени.

Как купить акции LOPP?

Вы можете купить акции Gabelli Love Our Planet & People ETF Gabelli Love Our Planet & (LOPP) по текущей цене 38.77. Ордера обычно размещаются около 38.77 или 39.07, тогда как 3 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LOPP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LOPP?

Инвестирование в Gabelli Love Our Planet & People ETF Gabelli Love Our Planet & предполагает учет годового диапазона 31.32 - 39.43 и текущей цены 38.77. Многие сравнивают 2.21% и 9.18% перед размещением ордеров на 38.77 или 39.07. Изучайте ежедневные изменения цены LOPP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Gabelli Love Our Planet & People ETF Gabelli Love Our Planet &?

Самая высокая цена Gabelli Love Our Planet & People ETF Gabelli Love Our Planet & (LOPP) за последний год составила 39.43. Акции заметно колебались в пределах 31.32 - 39.43, сравнение с 37.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Gabelli Love Our Planet & People ETF Gabelli Love Our Planet & на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Gabelli Love Our Planet & People ETF Gabelli Love Our Planet &?

Самая низкая цена Gabelli Love Our Planet & People ETF Gabelli Love Our Planet & (LOPP) за год составила 31.32. Сравнение с текущими 38.77 и 31.32 - 39.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LOPP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LOPP?

В прошлом Gabelli Love Our Planet & People ETF Gabelli Love Our Planet & проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.93 и 22.96% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.72 38.77
Годовой диапазон
31.32 39.43
Предыдущее закрытие
37.93
Open
38.77
Bid
38.77
Ask
39.07
Low
38.72
High
38.77
Объем
3
Дневное изменение
2.21%
Месячное изменение
2.21%
6-месячное изменение
9.18%
Годовое изменение
22.96%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%