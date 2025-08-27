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LOPP: Gabelli Love Our Planet & People ETF Gabelli Love Our Planet &

38.77 USD 0.84 (2.21%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LOPP汇率已更改2.21%。当日，交易品种以低点38.72和高点38.77进行交易。

关注Gabelli Love Our Planet & People ETF Gabelli Love Our Planet &动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • W1
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LOPP新闻

常见问题解答

LOPP股票今天的价格是多少？

Gabelli Love Our Planet & People ETF Gabelli Love Our Planet &股票今天的定价为38.77。它在38.72 - 38.77范围内交易，昨天的收盘价为37.93，交易量达到3。LOPP的实时价格图表显示了这些更新。

Gabelli Love Our Planet & People ETF Gabelli Love Our Planet &股票是否支付股息？

Gabelli Love Our Planet & People ETF Gabelli Love Our Planet &目前的价值为38.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.96%和USD。实时查看图表以跟踪LOPP走势。

如何购买LOPP股票？

您可以以38.77的当前价格购买Gabelli Love Our Planet & People ETF Gabelli Love Our Planet &股票。订单通常设置在38.77或39.07附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注LOPP的实时图表更新。

如何投资LOPP股票？

投资Gabelli Love Our Planet & People ETF Gabelli Love Our Planet &需要考虑年度范围31.32 - 39.43和当前价格38.77。许多人在以38.77或39.07下订单之前，会比较2.21%和。实时查看LOPP价格图表，了解每日变化。

Gabelli Love Our Planet & People ETF Gabelli Love Our Planet &股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Gabelli Love Our Planet & People ETF Gabelli Love Our Planet &的最高价格是39.43。在31.32 - 39.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gabelli Love Our Planet & People ETF Gabelli Love Our Planet &的绩效。

Gabelli Love Our Planet & People ETF Gabelli Love Our Planet &股票的最低价格是多少？

Gabelli Love Our Planet & People ETF Gabelli Love Our Planet &（LOPP）的最低价格为31.32。将其与当前的38.77和31.32 - 39.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LOPP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LOPP股票是什么时候拆分的？

Gabelli Love Our Planet & People ETF Gabelli Love Our Planet &历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.93和22.96%中可见。

日范围
38.72 38.77
年范围
31.32 39.43
前一天收盘价
37.93
开盘价
38.77
卖价
38.77
买价
39.07
最低价
38.72
最高价
38.77
交易量
3
日变化
2.21%
月变化
2.21%
6个月变化
9.18%
年变化
22.96%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%