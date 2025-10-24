Курс LONZ за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.06, а максимальная — 49.13.

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