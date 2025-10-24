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LONZ: PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Senior Loan Active Exchang

49.09 USD 0.04 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LONZ за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.06, а максимальная — 49.13.

Следите за динамикой PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Senior Loan Active Exchang. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LONZ сегодня?

PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Senior Loan Active Exchang (LONZ) сегодня оценивается на уровне 49.09. Инструмент торгуется в пределах 49.06 - 49.13, вчерашнее закрытие составило 49.13, а торговый объем достиг 104. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LONZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Senior Loan Active Exchang?

PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Senior Loan Active Exchang в настоящее время оценивается в 49.09. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.77% и USD. Отслеживайте движения LONZ на графике в реальном времени.

Как купить акции LONZ?

Вы можете купить акции PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Senior Loan Active Exchang (LONZ) по текущей цене 49.09. Ордера обычно размещаются около 49.09 или 49.39, тогда как 104 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LONZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LONZ?

Инвестирование в PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Senior Loan Active Exchang предполагает учет годового диапазона 48.81 - 50.04 и текущей цены 49.09. Многие сравнивают 0.16% и 0.49% перед размещением ордеров на 49.09 или 49.39. Изучайте ежедневные изменения цены LONZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Senior Loan Active Exchang?

Самая высокая цена PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Senior Loan Active Exchang (LONZ) за последний год составила 50.04. Акции заметно колебались в пределах 48.81 - 50.04, сравнение с 49.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Senior Loan Active Exchang на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Senior Loan Active Exchang?

Самая низкая цена PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Senior Loan Active Exchang (LONZ) за год составила 48.81. Сравнение с текущими 49.09 и 48.81 - 50.04 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LONZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LONZ?

В прошлом PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Senior Loan Active Exchang проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.13 и -1.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.06 49.13
Годовой диапазон
48.81 50.04
Предыдущее закрытие
49.13
Open
49.12
Bid
49.09
Ask
49.39
Low
49.06
High
49.13
Объем
104
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
0.16%
6-месячное изменение
0.49%
Годовое изменение
-1.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%