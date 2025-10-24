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LONZ: PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Senior Loan Active Exchang

49.08 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LONZ汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点49.04和高点49.08进行交易。

关注PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Senior Loan Active Exchang动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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LONZ新闻

常见问题解答

LONZ股票今天的价格是多少？

PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Senior Loan Active Exchang股票今天的定价为49.08。它在49.04 - 49.08范围内交易，昨天的收盘价为49.09，交易量达到114。LONZ的实时价格图表显示了这些更新。

PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Senior Loan Active Exchang股票是否支付股息？

PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Senior Loan Active Exchang目前的价值为49.08。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.79%和USD。实时查看图表以跟踪LONZ走势。

如何购买LONZ股票？

您可以以49.08的当前价格购买PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Senior Loan Active Exchang股票。订单通常设置在49.08或49.38附近，而114和0.04%显示市场活动。立即关注LONZ的实时图表更新。

如何投资LONZ股票？

投资PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Senior Loan Active Exchang需要考虑年度范围48.81 - 50.04和当前价格49.08。许多人在以49.08或49.38下订单之前，会比较0.14%和。实时查看LONZ价格图表，了解每日变化。

PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Senior Loan Active Exchang股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Senior Loan Active Exchang的最高价格是50.04。在48.81 - 50.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Senior Loan Active Exchang的绩效。

PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Senior Loan Active Exchang股票的最低价格是多少？

PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Senior Loan Active Exchang（LONZ）的最低价格为48.81。将其与当前的49.08和48.81 - 50.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LONZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LONZ股票是什么时候拆分的？

PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Senior Loan Active Exchang历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.09和-1.79%中可见。

日范围
49.04 49.08
年范围
48.81 50.04
前一天收盘价
49.09
开盘价
49.06
卖价
49.08
买价
49.38
最低价
49.04
最高价
49.08
交易量
114
日变化
-0.02%
月变化
0.14%
6个月变化
0.47%
年变化
-1.79%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%