Курс LONA за сегодня изменился на -2.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.36, а максимальная — 7.63.

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