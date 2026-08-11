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LONA: LeonaBio Inc

7.50 USD 0.18 (2.34%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LONA за сегодня изменился на -2.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.36, а максимальная — 7.63.

Следите за динамикой LeonaBio Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LONA сегодня?

LeonaBio Inc (LONA) сегодня оценивается на уровне 7.50. Инструмент торгуется в пределах 7.36 - 7.63, вчерашнее закрытие составило 7.68, а торговый объем достиг 24. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LONA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям LeonaBio Inc?

LeonaBio Inc в настоящее время оценивается в 7.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.28% и USD. Отслеживайте движения LONA на графике в реальном времени.

Как купить акции LONA?

Вы можете купить акции LeonaBio Inc (LONA) по текущей цене 7.50. Ордера обычно размещаются около 7.50 или 7.80, тогда как 24 и 0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LONA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LONA?

Инвестирование в LeonaBio Inc предполагает учет годового диапазона 4.22 - 14.19 и текущей цены 7.50. Многие сравнивают 6.23% и 34.41% перед размещением ордеров на 7.50 или 7.80. Изучайте ежедневные изменения цены LONA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции LeonaBio Inc?

Самая высокая цена LeonaBio Inc (LONA) за последний год составила 14.19. Акции заметно колебались в пределах 4.22 - 14.19, сравнение с 7.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику LeonaBio Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции LeonaBio Inc?

Самая низкая цена LeonaBio Inc (LONA) за год составила 4.22. Сравнение с текущими 7.50 и 4.22 - 14.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LONA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LONA?

В прошлом LeonaBio Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.68 и 11.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
7.36 7.63
Годовой диапазон
4.22 14.19
Предыдущее закрытие
7.68
Open
7.47
Bid
7.50
Ask
7.80
Low
7.36
High
7.63
Объем
24
Дневное изменение
-2.34%
Месячное изменение
6.23%
6-месячное изменение
34.41%
Годовое изменение
11.28%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%