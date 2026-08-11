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LONA: LeonaBio Inc
Курс LONA за сегодня изменился на -2.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.36, а максимальная — 7.63.
Следите за динамикой LeonaBio Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LONA сегодня?
LeonaBio Inc (LONA) сегодня оценивается на уровне 7.50. Инструмент торгуется в пределах 7.36 - 7.63, вчерашнее закрытие составило 7.68, а торговый объем достиг 24. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LONA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям LeonaBio Inc?
LeonaBio Inc в настоящее время оценивается в 7.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.28% и USD. Отслеживайте движения LONA на графике в реальном времени.
Как купить акции LONA?
Вы можете купить акции LeonaBio Inc (LONA) по текущей цене 7.50. Ордера обычно размещаются около 7.50 или 7.80, тогда как 24 и 0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LONA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LONA?
Инвестирование в LeonaBio Inc предполагает учет годового диапазона 4.22 - 14.19 и текущей цены 7.50. Многие сравнивают 6.23% и 34.41% перед размещением ордеров на 7.50 или 7.80. Изучайте ежедневные изменения цены LONA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции LeonaBio Inc?
Самая высокая цена LeonaBio Inc (LONA) за последний год составила 14.19. Акции заметно колебались в пределах 4.22 - 14.19, сравнение с 7.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику LeonaBio Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции LeonaBio Inc?
Самая низкая цена LeonaBio Inc (LONA) за год составила 4.22. Сравнение с текущими 7.50 и 4.22 - 14.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LONA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LONA?
В прошлом LeonaBio Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 7.68 и 11.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 7.68
- Open
- 7.47
- Bid
- 7.50
- Ask
- 7.80
- Low
- 7.36
- High
- 7.63
- Объем
- 24
- Дневное изменение
- -2.34%
- Месячное изменение
- 6.23%
- 6-месячное изменение
- 34.41%
- Годовое изменение
- 11.28%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%