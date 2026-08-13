LONA: LeonaBio Inc
今日LONA汇率已更改1.60%。当日，交易品种以低点7.50和高点7.77进行交易。
关注LeonaBio Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
LONA股票今天的价格是多少？
LeonaBio Inc股票今天的定价为7.62。它在7.50 - 7.77范围内交易，昨天的收盘价为7.50，交易量达到30。LONA的实时价格图表显示了这些更新。
LeonaBio Inc股票是否支付股息？
LeonaBio Inc目前的价值为7.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.06%和USD。实时查看图表以跟踪LONA走势。
如何购买LONA股票？
您可以以7.62的当前价格购买LeonaBio Inc股票。订单通常设置在7.62或7.92附近，而30和0.26%显示市场活动。立即关注LONA的实时图表更新。
如何投资LONA股票？
投资LeonaBio Inc需要考虑年度范围4.22 - 14.19和当前价格7.62。许多人在以7.62或7.92下订单之前，会比较7.93%和。实时查看LONA价格图表，了解每日变化。
LeonaBio Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，LeonaBio Inc的最高价格是14.19。在4.22 - 14.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪LeonaBio Inc的绩效。
LeonaBio Inc股票的最低价格是多少？
LeonaBio Inc（LONA）的最低价格为4.22。将其与当前的7.62和4.22 - 14.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LONA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LONA股票是什么时候拆分的？
LeonaBio Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.50和13.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 7.50
- 开盘价
- 7.60
- 卖价
- 7.62
- 买价
- 7.92
- 最低价
- 7.50
- 最高价
- 7.77
- 交易量
- 30
- 日变化
- 1.60%
- 月变化
- 7.93%
- 6个月变化
- 36.56%
- 年变化
- 13.06%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%