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LONA: LeonaBio Inc

7.62 USD 0.12 (1.60%)
版块: 医疗保健 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LONA汇率已更改1.60%。当日，交易品种以低点7.50和高点7.77进行交易。

关注LeonaBio Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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常见问题解答

LONA股票今天的价格是多少？

LeonaBio Inc股票今天的定价为7.62。它在7.50 - 7.77范围内交易，昨天的收盘价为7.50，交易量达到30。LONA的实时价格图表显示了这些更新。

LeonaBio Inc股票是否支付股息？

LeonaBio Inc目前的价值为7.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.06%和USD。实时查看图表以跟踪LONA走势。

如何购买LONA股票？

您可以以7.62的当前价格购买LeonaBio Inc股票。订单通常设置在7.62或7.92附近，而30和0.26%显示市场活动。立即关注LONA的实时图表更新。

如何投资LONA股票？

投资LeonaBio Inc需要考虑年度范围4.22 - 14.19和当前价格7.62。许多人在以7.62或7.92下订单之前，会比较7.93%和。实时查看LONA价格图表，了解每日变化。

LeonaBio Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，LeonaBio Inc的最高价格是14.19。在4.22 - 14.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪LeonaBio Inc的绩效。

LeonaBio Inc股票的最低价格是多少？

LeonaBio Inc（LONA）的最低价格为4.22。将其与当前的7.62和4.22 - 14.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LONA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LONA股票是什么时候拆分的？

LeonaBio Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、7.50和13.06%中可见。

日范围
7.50 7.77
年范围
4.22 14.19
前一天收盘价
7.50
开盘价
7.60
卖价
7.62
买价
7.92
最低价
7.50
最高价
7.77
交易量
30
日变化
1.60%
月变化
7.93%
6个月变化
36.56%
年变化
13.06%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%