Курс LOGO за сегодня изменился на 1.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.16, а максимальная — 21.18.

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