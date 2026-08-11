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LOGO: Global X Iconic U.S. Brands ETF

21.16 USD 0.35 (1.68%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LOGO за сегодня изменился на 1.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.16, а максимальная — 21.18.

Следите за динамикой Global X Iconic U.S. Brands ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LOGO сегодня?

Global X Iconic U.S. Brands ETF (LOGO) сегодня оценивается на уровне 21.16. Инструмент торгуется в пределах 21.16 - 21.18, вчерашнее закрытие составило 20.81, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LOGO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Iconic U.S. Brands ETF?

Global X Iconic U.S. Brands ETF в настоящее время оценивается в 21.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.86% и USD. Отслеживайте движения LOGO на графике в реальном времени.

Как купить акции LOGO?

Вы можете купить акции Global X Iconic U.S. Brands ETF (LOGO) по текущей цене 21.16. Ордера обычно размещаются около 21.16 или 21.46, тогда как 2 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LOGO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LOGO?

Инвестирование в Global X Iconic U.S. Brands ETF предполагает учет годового диапазона 18.50 - 22.84 и текущей цены 21.16. Многие сравнивают 2.87% и 4.96% перед размещением ордеров на 21.16 или 21.46. Изучайте ежедневные изменения цены LOGO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Iconic U.S. Brands ETF?

Самая высокая цена Global X Iconic U.S. Brands ETF (LOGO) за последний год составила 22.84. Акции заметно колебались в пределах 18.50 - 22.84, сравнение с 20.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Iconic U.S. Brands ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Iconic U.S. Brands ETF?

Самая низкая цена Global X Iconic U.S. Brands ETF (LOGO) за год составила 18.50. Сравнение с текущими 21.16 и 18.50 - 22.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LOGO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LOGO?

В прошлом Global X Iconic U.S. Brands ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.81 и 0.86% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.16 21.18
Годовой диапазон
18.50 22.84
Предыдущее закрытие
20.81
Open
21.18
Bid
21.16
Ask
21.46
Low
21.16
High
21.18
Объем
2
Дневное изменение
1.68%
Месячное изменение
2.87%
6-месячное изменение
4.96%
Годовое изменение
0.86%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%