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LOGO: Global X Iconic U.S. Brands ETF
Курс LOGO за сегодня изменился на 1.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.16, а максимальная — 21.18.
Следите за динамикой Global X Iconic U.S. Brands ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LOGO сегодня?
Global X Iconic U.S. Brands ETF (LOGO) сегодня оценивается на уровне 21.16. Инструмент торгуется в пределах 21.16 - 21.18, вчерашнее закрытие составило 20.81, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LOGO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Iconic U.S. Brands ETF?
Global X Iconic U.S. Brands ETF в настоящее время оценивается в 21.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.86% и USD. Отслеживайте движения LOGO на графике в реальном времени.
Как купить акции LOGO?
Вы можете купить акции Global X Iconic U.S. Brands ETF (LOGO) по текущей цене 21.16. Ордера обычно размещаются около 21.16 или 21.46, тогда как 2 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LOGO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LOGO?
Инвестирование в Global X Iconic U.S. Brands ETF предполагает учет годового диапазона 18.50 - 22.84 и текущей цены 21.16. Многие сравнивают 2.87% и 4.96% перед размещением ордеров на 21.16 или 21.46. Изучайте ежедневные изменения цены LOGO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X Iconic U.S. Brands ETF?
Самая высокая цена Global X Iconic U.S. Brands ETF (LOGO) за последний год составила 22.84. Акции заметно колебались в пределах 18.50 - 22.84, сравнение с 20.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Iconic U.S. Brands ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X Iconic U.S. Brands ETF?
Самая низкая цена Global X Iconic U.S. Brands ETF (LOGO) за год составила 18.50. Сравнение с текущими 21.16 и 18.50 - 22.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LOGO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LOGO?
В прошлом Global X Iconic U.S. Brands ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.81 и 0.86% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.81
- Open
- 21.18
- Bid
- 21.16
- Ask
- 21.46
- Low
- 21.16
- High
- 21.18
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 1.68%
- Месячное изменение
- 2.87%
- 6-месячное изменение
- 4.96%
- Годовое изменение
- 0.86%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%