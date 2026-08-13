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LOGO: Global X Iconic U.S. Brands ETF

21.44 USD 0.28 (1.32%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LOGO汇率已更改1.32%。当日，交易品种以低点21.44和高点21.44进行交易。

关注Global X Iconic U.S. Brands ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

LOGO股票今天的价格是多少？

Global X Iconic U.S. Brands ETF股票今天的定价为21.44。它在21.44 - 21.44范围内交易，昨天的收盘价为21.16，交易量达到1。LOGO的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Iconic U.S. Brands ETF股票是否支付股息？

Global X Iconic U.S. Brands ETF目前的价值为21.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.19%和USD。实时查看图表以跟踪LOGO走势。

如何购买LOGO股票？

您可以以21.44的当前价格购买Global X Iconic U.S. Brands ETF股票。订单通常设置在21.44或21.74附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注LOGO的实时图表更新。

如何投资LOGO股票？

投资Global X Iconic U.S. Brands ETF需要考虑年度范围18.50 - 22.84和当前价格21.44。许多人在以21.44或21.74下订单之前，会比较4.23%和。实时查看LOGO价格图表，了解每日变化。

Global X Iconic U.S. Brands ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X Iconic U.S. Brands ETF的最高价格是22.84。在18.50 - 22.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Iconic U.S. Brands ETF的绩效。

Global X Iconic U.S. Brands ETF股票的最低价格是多少？

Global X Iconic U.S. Brands ETF（LOGO）的最低价格为18.50。将其与当前的21.44和18.50 - 22.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LOGO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LOGO股票是什么时候拆分的？

Global X Iconic U.S. Brands ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.16和2.19%中可见。

日范围
21.44 21.44
年范围
18.50 22.84
前一天收盘价
21.16
开盘价
21.44
卖价
21.44
买价
21.74
最低价
21.44
最高价
21.44
交易量
1
日变化
1.32%
月变化
4.23%
6个月变化
6.35%
年变化
2.19%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%