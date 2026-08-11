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LODI: AAM SLC Low Duration Income ETF
Курс LODI за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.12, а максимальная — 25.16.
Следите за динамикой AAM SLC Low Duration Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LODI сегодня?
AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) сегодня оценивается на уровне 25.16. Инструмент торгуется в пределах 25.12 - 25.16, вчерашнее закрытие составило 25.16, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LODI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AAM SLC Low Duration Income ETF?
AAM SLC Low Duration Income ETF в настоящее время оценивается в 25.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.96% и USD. Отслеживайте движения LODI на графике в реальном времени.
Как купить акции LODI?
Вы можете купить акции AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) по текущей цене 25.16. Ордера обычно размещаются около 25.16 или 25.46, тогда как 17 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LODI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LODI?
Инвестирование в AAM SLC Low Duration Income ETF предполагает учет годового диапазона 25.08 - 25.46 и текущей цены 25.16. Многие сравнивают 0.16% и -0.59% перед размещением ордеров на 25.16 или 25.46. Изучайте ежедневные изменения цены LODI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AAM SLC Low Duration Income ETF?
Самая высокая цена AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) за последний год составила 25.46. Акции заметно колебались в пределах 25.08 - 25.46, сравнение с 25.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AAM SLC Low Duration Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AAM SLC Low Duration Income ETF?
Самая низкая цена AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) за год составила 25.08. Сравнение с текущими 25.16 и 25.08 - 25.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LODI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LODI?
В прошлом AAM SLC Low Duration Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.16 и -0.96% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.16
- Open
- 25.15
- Bid
- 25.16
- Ask
- 25.46
- Low
- 25.12
- High
- 25.16
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.16%
- 6-месячное изменение
- -0.59%
- Годовое изменение
- -0.96%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%