报价部分
货币 / LODI
回到股票

LODI: AAM SLC Low Duration Income ETF

25.16 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LODI汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点25.15和高点25.21进行交易。

关注AAM SLC Low Duration Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

LODI股票今天的价格是多少？

AAM SLC Low Duration Income ETF股票今天的定价为25.16。它在25.15 - 25.21范围内交易，昨天的收盘价为25.16，交易量达到35。LODI的实时价格图表显示了这些更新。

AAM SLC Low Duration Income ETF股票是否支付股息？

AAM SLC Low Duration Income ETF目前的价值为25.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.96%和USD。实时查看图表以跟踪LODI走势。

如何购买LODI股票？

您可以以25.16的当前价格购买AAM SLC Low Duration Income ETF股票。订单通常设置在25.16或25.46附近，而35和0.04%显示市场活动。立即关注LODI的实时图表更新。

如何投资LODI股票？

投资AAM SLC Low Duration Income ETF需要考虑年度范围25.08 - 25.46和当前价格25.16。许多人在以25.16或25.46下订单之前，会比较0.16%和。实时查看LODI价格图表，了解每日变化。

AAM SLC Low Duration Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AAM SLC Low Duration Income ETF的最高价格是25.46。在25.08 - 25.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AAM SLC Low Duration Income ETF的绩效。

AAM SLC Low Duration Income ETF股票的最低价格是多少？

AAM SLC Low Duration Income ETF（LODI）的最低价格为25.08。将其与当前的25.16和25.08 - 25.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LODI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LODI股票是什么时候拆分的？

AAM SLC Low Duration Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.16和-0.96%中可见。

日范围
25.15 25.21
年范围
25.08 25.46
前一天收盘价
25.16
开盘价
25.15
卖价
25.16
买价
25.46
最低价
25.15
最高价
25.21
交易量
35
日变化
0.00%
月变化
0.16%
6个月变化
-0.59%
年变化
-0.96%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%