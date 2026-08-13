LODI股票今天的价格是多少？ AAM SLC Low Duration Income ETF股票今天的定价为25.16。它在25.15 - 25.21范围内交易，昨天的收盘价为25.16，交易量达到35。LODI的实时价格图表显示了这些更新。

AAM SLC Low Duration Income ETF股票是否支付股息？ AAM SLC Low Duration Income ETF目前的价值为25.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.96%和USD。实时查看图表以跟踪LODI走势。

如何购买LODI股票？ 您可以以25.16的当前价格购买AAM SLC Low Duration Income ETF股票。订单通常设置在25.16或25.46附近，而35和0.04%显示市场活动。立即关注LODI的实时图表更新。

如何投资LODI股票？ 投资AAM SLC Low Duration Income ETF需要考虑年度范围25.08 - 25.46和当前价格25.16。许多人在以25.16或25.46下订单之前，会比较0.16%和。实时查看LODI价格图表，了解每日变化。

AAM SLC Low Duration Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，AAM SLC Low Duration Income ETF的最高价格是25.46。在25.08 - 25.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AAM SLC Low Duration Income ETF的绩效。

AAM SLC Low Duration Income ETF股票的最低价格是多少？ AAM SLC Low Duration Income ETF（LODI）的最低价格为25.08。将其与当前的25.16和25.08 - 25.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LODI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。