Курс LMUB за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.84, а максимальная — 49.99.

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