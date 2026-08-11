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LMUB: iShares Long-Term National Muni Bond ETF

49.94 USD 0.06 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LMUB за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.84, а максимальная — 49.99.

Следите за динамикой iShares Long-Term National Muni Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LMUB сегодня?

iShares Long-Term National Muni Bond ETF (LMUB) сегодня оценивается на уровне 49.94. Инструмент торгуется в пределах 49.84 - 49.99, вчерашнее закрытие составило 50.00, а торговый объем достиг 237. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LMUB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Long-Term National Muni Bond ETF?

iShares Long-Term National Muni Bond ETF в настоящее время оценивается в 49.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.35% и USD. Отслеживайте движения LMUB на графике в реальном времени.

Как купить акции LMUB?

Вы можете купить акции iShares Long-Term National Muni Bond ETF (LMUB) по текущей цене 49.94. Ордера обычно размещаются около 49.94 или 50.24, тогда как 237 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LMUB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LMUB?

Инвестирование в iShares Long-Term National Muni Bond ETF предполагает учет годового диапазона 49.39 - 53.52 и текущей цены 49.94. Многие сравнивают 0.85% и -2.54% перед размещением ордеров на 49.94 или 50.24. Изучайте ежедневные изменения цены LMUB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Long-Term National Muni Bond ETF?

Самая высокая цена iShares Long-Term National Muni Bond ETF (LMUB) за последний год составила 53.52. Акции заметно колебались в пределах 49.39 - 53.52, сравнение с 50.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Long-Term National Muni Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Long-Term National Muni Bond ETF?

Самая низкая цена iShares Long-Term National Muni Bond ETF (LMUB) за год составила 49.39. Сравнение с текущими 49.94 и 49.39 - 53.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LMUB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LMUB?

В прошлом iShares Long-Term National Muni Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.00 и -2.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.84 49.99
Годовой диапазон
49.39 53.52
Предыдущее закрытие
50.00
Open
49.92
Bid
49.94
Ask
50.24
Low
49.84
High
49.99
Объем
237
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
0.85%
6-месячное изменение
-2.54%
Годовое изменение
-2.35%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%