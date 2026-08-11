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LMUB: iShares Long-Term National Muni Bond ETF
Курс LMUB за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.84, а максимальная — 49.99.
Следите за динамикой iShares Long-Term National Muni Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LMUB сегодня?
iShares Long-Term National Muni Bond ETF (LMUB) сегодня оценивается на уровне 49.94. Инструмент торгуется в пределах 49.84 - 49.99, вчерашнее закрытие составило 50.00, а торговый объем достиг 237. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LMUB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Long-Term National Muni Bond ETF?
iShares Long-Term National Muni Bond ETF в настоящее время оценивается в 49.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.35% и USD. Отслеживайте движения LMUB на графике в реальном времени.
Как купить акции LMUB?
Вы можете купить акции iShares Long-Term National Muni Bond ETF (LMUB) по текущей цене 49.94. Ордера обычно размещаются около 49.94 или 50.24, тогда как 237 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LMUB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LMUB?
Инвестирование в iShares Long-Term National Muni Bond ETF предполагает учет годового диапазона 49.39 - 53.52 и текущей цены 49.94. Многие сравнивают 0.85% и -2.54% перед размещением ордеров на 49.94 или 50.24. Изучайте ежедневные изменения цены LMUB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Long-Term National Muni Bond ETF?
Самая высокая цена iShares Long-Term National Muni Bond ETF (LMUB) за последний год составила 53.52. Акции заметно колебались в пределах 49.39 - 53.52, сравнение с 50.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Long-Term National Muni Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Long-Term National Muni Bond ETF?
Самая низкая цена iShares Long-Term National Muni Bond ETF (LMUB) за год составила 49.39. Сравнение с текущими 49.94 и 49.39 - 53.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LMUB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LMUB?
В прошлом iShares Long-Term National Muni Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.00 и -2.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.00
- Open
- 49.92
- Bid
- 49.94
- Ask
- 50.24
- Low
- 49.84
- High
- 49.99
- Объем
- 237
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- 0.85%
- 6-месячное изменение
- -2.54%
- Годовое изменение
- -2.35%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%