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LMUB: iShares Long-Term National Muni Bond ETF

50.00 USD 0.06 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LMUB汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点49.80和高点50.01进行交易。

关注iShares Long-Term National Muni Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

LMUB股票今天的价格是多少？

iShares Long-Term National Muni Bond ETF股票今天的定价为50.00。它在49.80 - 50.01范围内交易，昨天的收盘价为49.94，交易量达到299。LMUB的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Long-Term National Muni Bond ETF股票是否支付股息？

iShares Long-Term National Muni Bond ETF目前的价值为50.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.23%和USD。实时查看图表以跟踪LMUB走势。

如何购买LMUB股票？

您可以以50.00的当前价格购买iShares Long-Term National Muni Bond ETF股票。订单通常设置在50.00或50.30附近，而299和0.12%显示市场活动。立即关注LMUB的实时图表更新。

如何投资LMUB股票？

投资iShares Long-Term National Muni Bond ETF需要考虑年度范围49.39 - 53.52和当前价格50.00。许多人在以50.00或50.30下订单之前，会比较0.97%和。实时查看LMUB价格图表，了解每日变化。

iShares Long-Term National Muni Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Long-Term National Muni Bond ETF的最高价格是53.52。在49.39 - 53.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Long-Term National Muni Bond ETF的绩效。

iShares Long-Term National Muni Bond ETF股票的最低价格是多少？

iShares Long-Term National Muni Bond ETF（LMUB）的最低价格为49.39。将其与当前的50.00和49.39 - 53.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LMUB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LMUB股票是什么时候拆分的？

iShares Long-Term National Muni Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.94和-2.23%中可见。

日范围
49.80 50.01
年范围
49.39 53.52
前一天收盘价
49.94
开盘价
49.94
卖价
50.00
买价
50.30
最低价
49.80
最高价
50.01
交易量
299
日变化
0.12%
月变化
0.97%
6个月变化
-2.42%
年变化
-2.23%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%