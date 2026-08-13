LMUB: iShares Long-Term National Muni Bond ETF
今日LMUB汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点49.80和高点50.01进行交易。
关注iShares Long-Term National Muni Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
LMUB股票今天的价格是多少？
iShares Long-Term National Muni Bond ETF股票今天的定价为50.00。它在49.80 - 50.01范围内交易，昨天的收盘价为49.94，交易量达到299。LMUB的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Long-Term National Muni Bond ETF股票是否支付股息？
iShares Long-Term National Muni Bond ETF目前的价值为50.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.23%和USD。实时查看图表以跟踪LMUB走势。
如何购买LMUB股票？
您可以以50.00的当前价格购买iShares Long-Term National Muni Bond ETF股票。订单通常设置在50.00或50.30附近，而299和0.12%显示市场活动。立即关注LMUB的实时图表更新。
如何投资LMUB股票？
投资iShares Long-Term National Muni Bond ETF需要考虑年度范围49.39 - 53.52和当前价格50.00。许多人在以50.00或50.30下订单之前，会比较0.97%和。实时查看LMUB价格图表，了解每日变化。
iShares Long-Term National Muni Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Long-Term National Muni Bond ETF的最高价格是53.52。在49.39 - 53.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Long-Term National Muni Bond ETF的绩效。
iShares Long-Term National Muni Bond ETF股票的最低价格是多少？
iShares Long-Term National Muni Bond ETF（LMUB）的最低价格为49.39。将其与当前的50.00和49.39 - 53.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LMUB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LMUB股票是什么时候拆分的？
iShares Long-Term National Muni Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.94和-2.23%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.94
- 开盘价
- 49.94
- 卖价
- 50.00
- 买价
- 50.30
- 最低价
- 49.80
- 最高价
- 50.01
- 交易量
- 299
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- 0.97%
- 6个月变化
- -2.42%
- 年变化
- -2.23%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%