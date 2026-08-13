LMUB股票今天的价格是多少？ iShares Long-Term National Muni Bond ETF股票今天的定价为50.00。它在49.80 - 50.01范围内交易，昨天的收盘价为49.94，交易量达到299。LMUB的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Long-Term National Muni Bond ETF股票是否支付股息？ iShares Long-Term National Muni Bond ETF目前的价值为50.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.23%和USD。实时查看图表以跟踪LMUB走势。

如何购买LMUB股票？ 您可以以50.00的当前价格购买iShares Long-Term National Muni Bond ETF股票。订单通常设置在50.00或50.30附近，而299和0.12%显示市场活动。立即关注LMUB的实时图表更新。

如何投资LMUB股票？ 投资iShares Long-Term National Muni Bond ETF需要考虑年度范围49.39 - 53.52和当前价格50.00。许多人在以50.00或50.30下订单之前，会比较0.97%和。实时查看LMUB价格图表，了解每日变化。

iShares Long-Term National Muni Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares Long-Term National Muni Bond ETF的最高价格是53.52。在49.39 - 53.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Long-Term National Muni Bond ETF的绩效。

iShares Long-Term National Muni Bond ETF股票的最低价格是多少？ iShares Long-Term National Muni Bond ETF（LMUB）的最低价格为49.39。将其与当前的50.00和49.39 - 53.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LMUB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。