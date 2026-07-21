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LMBS: First Trust Low Duration Opportunities ETF

49.60 USD 0.06 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LMBS за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.57, а максимальная — 49.75.

Следите за динамикой First Trust Low Duration Opportunities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LMBS сегодня?

First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) сегодня оценивается на уровне 49.60. Инструмент торгуется в пределах 49.57 - 49.75, вчерашнее закрытие составило 49.66, а торговый объем достиг 653. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LMBS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Low Duration Opportunities ETF?

First Trust Low Duration Opportunities ETF в настоящее время оценивается в 49.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.02% и USD. Отслеживайте движения LMBS на графике в реальном времени.

Как купить акции LMBS?

Вы можете купить акции First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) по текущей цене 49.60. Ордера обычно размещаются около 49.60 или 49.90, тогда как 653 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LMBS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LMBS?

Инвестирование в First Trust Low Duration Opportunities ETF предполагает учет годового диапазона 49.30 - 51.98 и текущей цены 49.60. Многие сравнивают 0.16% и -1.57% перед размещением ордеров на 49.60 или 49.90. Изучайте ежедневные изменения цены LMBS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Low Duration Opportunities ETF?

Самая высокая цена First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) за последний год составила 51.98. Акции заметно колебались в пределах 49.30 - 51.98, сравнение с 49.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Low Duration Opportunities ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Low Duration Opportunities ETF?

Самая низкая цена First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) за год составила 49.30. Сравнение с текущими 49.60 и 49.30 - 51.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LMBS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LMBS?

В прошлом First Trust Low Duration Opportunities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.66 и 0.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.57 49.75
Годовой диапазон
49.30 51.98
Предыдущее закрытие
49.66
Open
49.66
Bid
49.60
Ask
49.90
Low
49.57
High
49.75
Объем
653
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
0.16%
6-месячное изменение
-1.57%
Годовое изменение
0.02%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%