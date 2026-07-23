LMBS: First Trust 短久期机会 ETF
今日LMBS汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点49.49和高点50.70进行交易。
关注First Trust 短久期机会 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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常见问题解答
LMBS股票今天的价格是多少？
First Trust 短久期机会 ETF股票今天的定价为49.62。它在49.49 - 50.70范围内交易，昨天的收盘价为49.60，交易量达到732。LMBS的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust 短久期机会 ETF股票是否支付股息？
First Trust 短久期机会 ETF目前的价值为49.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.06%和USD。实时查看图表以跟踪LMBS走势。
如何购买LMBS股票？
您可以以49.62的当前价格购买First Trust 短久期机会 ETF股票。订单通常设置在49.62或49.92附近，而732和0.02%显示市场活动。立即关注LMBS的实时图表更新。
如何投资LMBS股票？
投资First Trust 短久期机会 ETF需要考虑年度范围49.30 - 51.98和当前价格49.62。许多人在以49.62或49.92下订单之前，会比较0.20%和。实时查看LMBS价格图表，了解每日变化。
First Trust 短久期机会 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust 短久期机会 ETF的最高价格是51.98。在49.30 - 51.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust 短久期机会 ETF的绩效。
First Trust 短久期机会 ETF股票的最低价格是多少？
First Trust 短久期机会 ETF（LMBS）的最低价格为49.30。将其与当前的49.62和49.30 - 51.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LMBS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LMBS股票是什么时候拆分的？
First Trust 短久期机会 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.60和0.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.60
- 开盘价
- 49.61
- 卖价
- 49.62
- 买价
- 49.92
- 最低价
- 49.49
- 最高价
- 50.70
- 交易量
- 732
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.20%
- 6个月变化
- -1.53%
- 年变化
- 0.06%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%