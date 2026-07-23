报价部分
货币 / LMBS
回到股票

LMBS: First Trust 短久期机会 ETF

49.62 USD 0.02 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LMBS汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点49.49和高点50.70进行交易。

关注First Trust 短久期机会 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LMBS新闻

常见问题解答

LMBS股票今天的价格是多少？

First Trust 短久期机会 ETF股票今天的定价为49.62。它在49.49 - 50.70范围内交易，昨天的收盘价为49.60，交易量达到732。LMBS的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust 短久期机会 ETF股票是否支付股息？

First Trust 短久期机会 ETF目前的价值为49.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.06%和USD。实时查看图表以跟踪LMBS走势。

如何购买LMBS股票？

您可以以49.62的当前价格购买First Trust 短久期机会 ETF股票。订单通常设置在49.62或49.92附近，而732和0.02%显示市场活动。立即关注LMBS的实时图表更新。

如何投资LMBS股票？

投资First Trust 短久期机会 ETF需要考虑年度范围49.30 - 51.98和当前价格49.62。许多人在以49.62或49.92下订单之前，会比较0.20%和。实时查看LMBS价格图表，了解每日变化。

First Trust 短久期机会 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust 短久期机会 ETF的最高价格是51.98。在49.30 - 51.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust 短久期机会 ETF的绩效。

First Trust 短久期机会 ETF股票的最低价格是多少？

First Trust 短久期机会 ETF（LMBS）的最低价格为49.30。将其与当前的49.62和49.30 - 51.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LMBS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LMBS股票是什么时候拆分的？

First Trust 短久期机会 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.60和0.06%中可见。

日范围
49.49 50.70
年范围
49.30 51.98
前一天收盘价
49.60
开盘价
49.61
卖价
49.62
买价
49.92
最低价
49.49
最高价
50.70
交易量
732
日变化
0.04%
月变化
0.20%
6个月变化
-1.53%
年变化
0.06%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%