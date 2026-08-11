- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LJAN: Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J
Курс LJAN за сегодня изменился на 0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.78, а максимальная — 24.79.
Следите за динамикой Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LJAN сегодня?
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J (LJAN) сегодня оценивается на уровне 24.78. Инструмент торгуется в пределах 24.78 - 24.79, вчерашнее закрытие составило 24.70, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LJAN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J?
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J в настоящее время оценивается в 24.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.69% и USD. Отслеживайте движения LJAN на графике в реальном времени.
Как купить акции LJAN?
Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J (LJAN) по текущей цене 24.78. Ордера обычно размещаются около 24.78 или 25.08, тогда как 3 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LJAN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LJAN?
Инвестирование в Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J предполагает учет годового диапазона 23.47 - 25.01 и текущей цены 24.78. Многие сравнивают 0.08% и 1.89% перед размещением ордеров на 24.78 или 25.08. Изучайте ежедневные изменения цены LJAN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J?
Самая высокая цена Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J (LJAN) за последний год составила 25.01. Акции заметно колебались в пределах 23.47 - 25.01, сравнение с 24.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J?
Самая низкая цена Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J (LJAN) за год составила 23.47. Сравнение с текущими 24.78 и 23.47 - 25.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LJAN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LJAN?
В прошлом Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.70 и 0.69% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.70
- Open
- 24.79
- Bid
- 24.78
- Ask
- 25.08
- Low
- 24.78
- High
- 24.79
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.32%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- 1.89%
- Годовое изменение
- 0.69%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%