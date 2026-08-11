КотировкиРазделы
Валюты / LJAN
Назад в Рынок акций США

LJAN: Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J

24.78 USD 0.08 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LJAN за сегодня изменился на 0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.78, а максимальная — 24.79.

Следите за динамикой Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LJAN сегодня?

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J (LJAN) сегодня оценивается на уровне 24.78. Инструмент торгуется в пределах 24.78 - 24.79, вчерашнее закрытие составило 24.70, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LJAN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J?

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J в настоящее время оценивается в 24.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.69% и USD. Отслеживайте движения LJAN на графике в реальном времени.

Как купить акции LJAN?

Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J (LJAN) по текущей цене 24.78. Ордера обычно размещаются около 24.78 или 25.08, тогда как 3 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LJAN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LJAN?

Инвестирование в Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J предполагает учет годового диапазона 23.47 - 25.01 и текущей цены 24.78. Многие сравнивают 0.08% и 1.89% перед размещением ордеров на 24.78 или 25.08. Изучайте ежедневные изменения цены LJAN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J?

Самая высокая цена Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J (LJAN) за последний год составила 25.01. Акции заметно колебались в пределах 23.47 - 25.01, сравнение с 24.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J?

Самая низкая цена Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J (LJAN) за год составила 23.47. Сравнение с текущими 24.78 и 23.47 - 25.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LJAN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LJAN?

В прошлом Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.70 и 0.69% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.78 24.79
Годовой диапазон
23.47 25.01
Предыдущее закрытие
24.70
Open
24.79
Bid
24.78
Ask
25.08
Low
24.78
High
24.79
Объем
3
Дневное изменение
0.32%
Месячное изменение
0.08%
6-месячное изменение
1.89%
Годовое изменение
0.69%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%