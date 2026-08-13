报价部分
货币 / LJAN
回到股票

LJAN: Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J

24.70 USD 0.08 (0.32%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LJAN汇率已更改-0.32%。当日，交易品种以低点24.70和高点24.70进行交易。

关注Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

LJAN股票今天的价格是多少？

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J股票今天的定价为24.70。它在24.70 - 24.70范围内交易，昨天的收盘价为24.78，交易量达到1。LJAN的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J股票是否支付股息？

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J目前的价值为24.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.37%和USD。实时查看图表以跟踪LJAN走势。

如何购买LJAN股票？

您可以以24.70的当前价格购买Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J股票。订单通常设置在24.70或25.00附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注LJAN的实时图表更新。

如何投资LJAN股票？

投资Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J需要考虑年度范围23.47 - 25.01和当前价格24.70。许多人在以24.70或25.00下订单之前，会比较-0.24%和。实时查看LJAN价格图表，了解每日变化。

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J的最高价格是25.01。在23.47 - 25.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J的绩效。

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J股票的最低价格是多少？

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J（LJAN）的最低价格为23.47。将其与当前的24.70和23.47 - 25.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LJAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LJAN股票是什么时候拆分的？

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - J历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.78和0.37%中可见。

日范围
24.70 24.70
年范围
23.47 25.01
前一天收盘价
24.78
开盘价
24.70
卖价
24.70
买价
25.00
最低价
24.70
最高价
24.70
交易量
1
日变化
-0.32%
月变化
-0.24%
6个月变化
1.56%
年变化
0.37%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%