Курс LITX за сегодня изменился на -17.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.70, а максимальная — 35.85.

Следите за динамикой Tradr 2X Long LITE Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.