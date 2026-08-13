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LITX: Tradr 2X Long LITE Daily ETF

27.30 USD 0.46 (1.71%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LITX汇率已更改1.71%。当日，交易品种以低点25.13和高点27.47进行交易。

关注Tradr 2X Long LITE Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

LITX股票今天的价格是多少？

Tradr 2X Long LITE Daily ETF股票今天的定价为27.30。它在25.13 - 27.47范围内交易，昨天的收盘价为26.84，交易量达到3425。LITX的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long LITE Daily ETF股票是否支付股息？

Tradr 2X Long LITE Daily ETF目前的价值为27.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.44%和USD。实时查看图表以跟踪LITX走势。

如何购买LITX股票？

您可以以27.30的当前价格购买Tradr 2X Long LITE Daily ETF股票。订单通常设置在27.30或27.60附近，而3425和1.49%显示市场活动。立即关注LITX的实时图表更新。

如何投资LITX股票？

投资Tradr 2X Long LITE Daily ETF需要考虑年度范围15.03 - 126.84和当前价格27.30。许多人在以27.30或27.60下订单之前，会比较41.38%和。实时查看LITX价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long LITE Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tradr 2X Long LITE Daily ETF的最高价格是126.84。在15.03 - 126.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long LITE Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long LITE Daily ETF股票的最低价格是多少？

Tradr 2X Long LITE Daily ETF（LITX）的最低价格为15.03。将其与当前的27.30和15.03 - 126.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LITX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LITX股票是什么时候拆分的？

Tradr 2X Long LITE Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.84和-1.44%中可见。

日范围
25.13 27.47
年范围
15.03 126.84
前一天收盘价
26.84
开盘价
26.90
卖价
27.30
买价
27.60
最低价
25.13
最高价
27.47
交易量
3.425 K
日变化
1.71%
月变化
41.38%
6个月变化
-76.36%
年变化
-1.44%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%