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LIMI: Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF
Курс LIMI за сегодня изменился на 9.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.70, а максимальная — 42.77.
Следите за динамикой Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LIMI сегодня?
Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) сегодня оценивается на уровне 42.70. Инструмент торгуется в пределах 42.70 - 42.77, вчерашнее закрытие составило 39.04, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LIMI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF?
Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF в настоящее время оценивается в 42.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 37.88% и USD. Отслеживайте движения LIMI на графике в реальном времени.
Как купить акции LIMI?
Вы можете купить акции Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) по текущей цене 42.70. Ордера обычно размещаются около 42.70 или 43.00, тогда как 4 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LIMI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LIMI?
Инвестирование в Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF предполагает учет годового диапазона 30.26 - 63.14 и текущей цены 42.70. Многие сравнивают -0.16% и -19.48% перед размещением ордеров на 42.70 или 43.00. Изучайте ежедневные изменения цены LIMI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF?
Самая высокая цена Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) за последний год составила 63.14. Акции заметно колебались в пределах 30.26 - 63.14, сравнение с 39.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF?
Самая низкая цена Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) за год составила 30.26. Сравнение с текущими 42.70 и 30.26 - 63.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LIMI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LIMI?
В прошлом Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.04 и 37.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.04
- Open
- 42.77
- Bid
- 42.70
- Ask
- 43.00
- Low
- 42.70
- High
- 42.77
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 9.38%
- Месячное изменение
- -0.16%
- 6-месячное изменение
- -19.48%
- Годовое изменение
- 37.88%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%