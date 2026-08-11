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LIMI: Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF

42.70 USD 3.66 (9.38%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LIMI за сегодня изменился на 9.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.70, а максимальная — 42.77.

Следите за динамикой Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LIMI сегодня?

Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) сегодня оценивается на уровне 42.70. Инструмент торгуется в пределах 42.70 - 42.77, вчерашнее закрытие составило 39.04, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LIMI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF?

Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF в настоящее время оценивается в 42.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 37.88% и USD. Отслеживайте движения LIMI на графике в реальном времени.

Как купить акции LIMI?

Вы можете купить акции Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) по текущей цене 42.70. Ордера обычно размещаются около 42.70 или 43.00, тогда как 4 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LIMI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LIMI?

Инвестирование в Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF предполагает учет годового диапазона 30.26 - 63.14 и текущей цены 42.70. Многие сравнивают -0.16% и -19.48% перед размещением ордеров на 42.70 или 43.00. Изучайте ежедневные изменения цены LIMI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF?

Самая высокая цена Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) за последний год составила 63.14. Акции заметно колебались в пределах 30.26 - 63.14, сравнение с 39.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF?

Самая низкая цена Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) за год составила 30.26. Сравнение с текущими 42.70 и 30.26 - 63.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LIMI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LIMI?

В прошлом Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.04 и 37.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.70 42.77
Годовой диапазон
30.26 63.14
Предыдущее закрытие
39.04
Open
42.77
Bid
42.70
Ask
43.00
Low
42.70
High
42.77
Объем
4
Дневное изменение
9.38%
Месячное изменение
-0.16%
6-месячное изменение
-19.48%
Годовое изменение
37.88%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%