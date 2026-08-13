LIMI: Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF
今日LIMI汇率已更改9.38%。当日，交易品种以低点42.70和高点42.77进行交易。
关注Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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- H4
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常见问题解答
LIMI股票今天的价格是多少？
Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF股票今天的定价为42.70。它在42.70 - 42.77范围内交易，昨天的收盘价为39.04，交易量达到4。LIMI的实时价格图表显示了这些更新。
Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF股票是否支付股息？
Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF目前的价值为42.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注37.88%和USD。实时查看图表以跟踪LIMI走势。
如何购买LIMI股票？
您可以以42.70的当前价格购买Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF股票。订单通常设置在42.70或43.00附近，而4和-0.16%显示市场活动。立即关注LIMI的实时图表更新。
如何投资LIMI股票？
投资Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF需要考虑年度范围30.26 - 63.14和当前价格42.70。许多人在以42.70或43.00下订单之前，会比较-0.16%和。实时查看LIMI价格图表，了解每日变化。
Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF的最高价格是63.14。在30.26 - 63.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF的绩效。
Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF股票的最低价格是多少？
Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF（LIMI）的最低价格为30.26。将其与当前的42.70和30.26 - 63.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LIMI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LIMI股票是什么时候拆分的？
Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.04和37.88%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.04
- 开盘价
- 42.77
- 卖价
- 42.70
- 买价
- 43.00
- 最低价
- 42.70
- 最高价
- 42.77
- 交易量
- 4
- 日变化
- 9.38%
- 月变化
- -0.16%
- 6个月变化
- -19.48%
- 年变化
- 37.88%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%