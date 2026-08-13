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LIMI: Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF

42.70 USD 3.66 (9.38%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LIMI汇率已更改9.38%。当日，交易品种以低点42.70和高点42.77进行交易。

关注Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

LIMI股票今天的价格是多少？

Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF股票今天的定价为42.70。它在42.70 - 42.77范围内交易，昨天的收盘价为39.04，交易量达到4。LIMI的实时价格图表显示了这些更新。

Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF股票是否支付股息？

Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF目前的价值为42.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注37.88%和USD。实时查看图表以跟踪LIMI走势。

如何购买LIMI股票？

您可以以42.70的当前价格购买Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF股票。订单通常设置在42.70或43.00附近，而4和-0.16%显示市场活动。立即关注LIMI的实时图表更新。

如何投资LIMI股票？

投资Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF需要考虑年度范围30.26 - 63.14和当前价格42.70。许多人在以42.70或43.00下订单之前，会比较-0.16%和。实时查看LIMI价格图表，了解每日变化。

Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF的最高价格是63.14。在30.26 - 63.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF的绩效。

Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF股票的最低价格是多少？

Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF（LIMI）的最低价格为30.26。将其与当前的42.70和30.26 - 63.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LIMI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LIMI股票是什么时候拆分的？

Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.04和37.88%中可见。

日范围
42.70 42.77
年范围
30.26 63.14
前一天收盘价
39.04
开盘价
42.77
卖价
42.70
买价
43.00
最低价
42.70
最高价
42.77
交易量
4
日变化
9.38%
月变化
-0.16%
6个月变化
-19.48%
年变化
37.88%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%