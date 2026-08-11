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LIFE: Ethos Technologies Inc - Class A

32.43 USD 0.82 (2.59%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LIFE за сегодня изменился на 2.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.05, а максимальная — 32.86.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LIFE сегодня?

Ethos Technologies Inc - Class A (LIFE) сегодня оценивается на уровне 32.43. Инструмент торгуется в пределах 31.05 - 32.86, вчерашнее закрытие составило 31.61, а торговый объем достиг 3164. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LIFE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ethos Technologies Inc - Class A?

Ethos Technologies Inc - Class A в настоящее время оценивается в 32.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 70.68% и USD. Отслеживайте движения LIFE на графике в реальном времени.

Как купить акции LIFE?

Вы можете купить акции Ethos Technologies Inc - Class A (LIFE) по текущей цене 32.43. Ордера обычно размещаются около 32.43 или 32.73, тогда как 3164 и 4.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LIFE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LIFE?

Инвестирование в Ethos Technologies Inc - Class A предполагает учет годового диапазона 9.45 - 32.86 и текущей цены 32.43. Многие сравнивают 56.67% и 169.80% перед размещением ордеров на 32.43 или 32.73. Изучайте ежедневные изменения цены LIFE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Ethos Technologies Inc - Class A?

Самая высокая цена Ethos Technologies Inc - Class A (LIFE) за последний год составила 32.86. Акции заметно колебались в пределах 9.45 - 32.86, сравнение с 31.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ethos Technologies Inc - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Ethos Technologies Inc - Class A?

Самая низкая цена Ethos Technologies Inc - Class A (LIFE) за год составила 9.45. Сравнение с текущими 32.43 и 9.45 - 32.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LIFE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LIFE?

В прошлом Ethos Technologies Inc - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.61 и 70.68% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.05 32.86
Годовой диапазон
9.45 32.86
Предыдущее закрытие
31.61
Open
31.07
Bid
32.43
Ask
32.73
Low
31.05
High
32.86
Объем
3.164 K
Дневное изменение
2.59%
Месячное изменение
56.67%
6-месячное изменение
169.80%
Годовое изменение
70.68%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%