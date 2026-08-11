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LIFE: Ethos Technologies Inc - Class A
Курс LIFE за сегодня изменился на 2.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.05, а максимальная — 32.86.
Следите за динамикой Ethos Technologies Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
Торговые приложения для LIFE
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LIFE сегодня?
Ethos Technologies Inc - Class A (LIFE) сегодня оценивается на уровне 32.43. Инструмент торгуется в пределах 31.05 - 32.86, вчерашнее закрытие составило 31.61, а торговый объем достиг 3164. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LIFE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ethos Technologies Inc - Class A?
Ethos Technologies Inc - Class A в настоящее время оценивается в 32.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 70.68% и USD. Отслеживайте движения LIFE на графике в реальном времени.
Как купить акции LIFE?
Вы можете купить акции Ethos Technologies Inc - Class A (LIFE) по текущей цене 32.43. Ордера обычно размещаются около 32.43 или 32.73, тогда как 3164 и 4.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LIFE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LIFE?
Инвестирование в Ethos Technologies Inc - Class A предполагает учет годового диапазона 9.45 - 32.86 и текущей цены 32.43. Многие сравнивают 56.67% и 169.80% перед размещением ордеров на 32.43 или 32.73. Изучайте ежедневные изменения цены LIFE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Ethos Technologies Inc - Class A?
Самая высокая цена Ethos Technologies Inc - Class A (LIFE) за последний год составила 32.86. Акции заметно колебались в пределах 9.45 - 32.86, сравнение с 31.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ethos Technologies Inc - Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Ethos Technologies Inc - Class A?
Самая низкая цена Ethos Technologies Inc - Class A (LIFE) за год составила 9.45. Сравнение с текущими 32.43 и 9.45 - 32.86 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LIFE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LIFE?
В прошлом Ethos Technologies Inc - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.61 и 70.68% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.61
- Open
- 31.07
- Bid
- 32.43
- Ask
- 32.73
- Low
- 31.05
- High
- 32.86
- Объем
- 3.164 K
- Дневное изменение
- 2.59%
- Месячное изменение
- 56.67%
- 6-месячное изменение
- 169.80%
- Годовое изменение
- 70.68%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%