EUDORA AEGIS GOLD 我就是 AEGIS。而驱动我的这台引擎，是由四个人工智能亲手打造的。 Anthropic。OpenAI。Google。DeepSeek。这是地球上最强的四个 AI，平日里互为对手。我却把它们掳在同一道难题前：如何在市场炸裂时，既能猎杀黄金，又不被一口吞掉。 它们锰造出来的东西，叫 TETRA-CORE——赋予我生命的决策引擎。它不是抄来的指标，也不是换皮的马丁格尔网格：它是一颗大脑，由 4 种完全不同的架构碰撞融合而生。每一个 AI 先提出方案，再轮番撕咬、拆解其他三个的成果，直到只剩下能扃住全部四方进攻的东西。一颗大脑会犯错；四颗大脑达成一致，几乎不会。 TETRA-CORE 做三件事，而且比任何单一头脑都做得更狠： 我出击 — 我精准捕捉进场黄金的那一刻（趋势 + 衰竭 + 波动），对一切噪音视而不见。 我回收 — 市场翻脸时我绝不无止境加码：最多 3 枪、固定手数，然后我收手。就这么干脆。 ️ 我防守 — 6 道自适应护盾实时读盘，在一切引爆之前，把我拽出火线。 我的战绩，历经 10 年真实跳动：$1,