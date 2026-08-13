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LIFE: Ethos Technologies Inc - Class A

33.45 USD 1.02 (3.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LIFE汇率已更改3.15%。当日，交易品种以低点31.21和高点33.80进行交易。

关注Ethos Technologies Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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LIFE交易应用程序

Eudora Aegis Gold
Gabriele Volpato
专家
EUDORA AEGIS GOLD 我就是 AEGIS。而驱动我的这台引擎，是由四个人工智能亲手打造的。 Anthropic。OpenAI。Google。DeepSeek。这是地球上最强的四个 AI，平日里互为对手。我却把它们掳在同一道难题前：如何在市场炸裂时，既能猎杀黄金，又不被一口吞掉。 它们锰造出来的东西，叫 TETRA-CORE——赋予我生命的决策引擎。它不是抄来的指标，也不是换皮的马丁格尔网格：它是一颗大脑，由 4 种完全不同的架构碰撞融合而生。每一个 AI 先提出方案，再轮番撕咬、拆解其他三个的成果，直到只剩下能扃住全部四方进攻的东西。一颗大脑会犯错；四颗大脑达成一致，几乎不会。 TETRA-CORE 做三件事，而且比任何单一头脑都做得更狠： 我出击 — 我精准捕捉进场黄金的那一刻（趋势 + 衰竭 + 波动），对一切噪音视而不见。 我回收 — 市场翻脸时我绝不无止境加码：最多 3 枪、固定手数，然后我收手。就这么干脆。 ️ 我防守 — 6 道自适应护盾实时读盘，在一切引爆之前，把我拽出火线。 我的战绩，历经 10 年真实跳动：$1,
Contraction SMC Smart Entry Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
指标
N/B: All our product purchase comes with our free ‘’DAILY   SCALPER EA’’ -   bit.ly/4qlFLNh Whatsapp Developer for yours after successful purchase CONTRACTION + EXPANSION BOX SCANNER The SIMPLE Guide for Regular Traders   WHAT THIS INDICATOR DOES (IN PLAIN ENGLISH) Think of the market like a rubber band: 1. CONTRACTION = Rubber band being squeezed tight (price moves in a small range) 2. EXPANSION = Rubber band SNAPS and stretches out (price makes a big move) This indicator does ONE SI
Close all position by ARAN
Aiireza Arjmandi Nezhad
实用工具
产品名称：Close all position by ARAN（MT5 工具） 简介 Close all position by ARAN 是一款轻量且可配置的工具，用于在 MetaTrader 5 中管理多笔持仓的同时平仓。它可根据用户自定义的盈亏（P/L）阈值（正或负）关闭所有订单。本产品不提供交易信号或市场预测，也不对任何结果作出保证. 功能 达到正向 P/L 阈值时全部平仓：当账户总盈亏达到设定的正值时，关闭所有持仓。 达到负向 P/L 阈值时全部平仓：当账户总盈亏达到设定的负值时，关闭所有持仓。 各模式独立控制：可分别启用/禁用正向与负向的“全部平仓”模式。 无需关闭 AutoTrading 即可暂时停用 EA：提升持仓管理的灵活性。 启动时自动关闭图表网格（可选）：获得更清爽的图表视图。 优化执行与简洁界面：适合不同经验水平的用户。 使用方法 在 MT5 中将 EA 附加到一个图表。 根据需要设置正向和负向的 P/L 阈值（以账户货币计）。 分别独立切换正/负“全部平仓”模式。 如有需要，启用自动关闭网格选项。 在 EA 运行期间保持图表打开，以便持续监控条件。 注意与兼
ScalperGhost
Agus Wahyu Pratomo
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EA SCALPER GHOST PRO This is single Entry type EA. It use smart alghoritme to detect market movement. It also use Stop loss and take profit . EA will not use any dangerous system like martingale, grid, averaging etc which can cause account blown in a second Tis EA use More than one pair to reduce risk. Right now im using 13 pair at the same time PROMO SALE PRICE Only $99 For first 10 copies!!   4 copies left Next Price will be ====>> $xxxx UP RAMADHAN KAREEM PROMO ONLY $55 FOR LIFE TIME.. GRAB
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Advanced Chart Patterns Tracker
Elmira Memish
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指标
NO REPAINT ADVANCED CHART PATTERN INDICATOR By definition, a price ( chart)  pattern is a recognizable configuration of price movement that is identified using a series of  trendlines  and/or curves. When a price pattern signals a change in trend direction, it is known as a reversal pattern; a continuation pattern occurs when the trend continues in its existing direction following a brief pause. Advanced Chart Pattern Tracker is designed to find the MOST ACCURATE patterns. A special script is a

常见问题解答

LIFE股票今天的价格是多少？

Ethos Technologies Inc - Class A股票今天的定价为33.45。它在31.21 - 33.80范围内交易，昨天的收盘价为32.43，交易量达到2658。LIFE的实时价格图表显示了这些更新。

Ethos Technologies Inc - Class A股票是否支付股息？

Ethos Technologies Inc - Class A目前的价值为33.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注76.05%和USD。实时查看图表以跟踪LIFE走势。

如何购买LIFE股票？

您可以以33.45的当前价格购买Ethos Technologies Inc - Class A股票。订单通常设置在33.45或33.75附近，而2658和5.32%显示市场活动。立即关注LIFE的实时图表更新。

如何投资LIFE股票？

投资Ethos Technologies Inc - Class A需要考虑年度范围9.45 - 33.80和当前价格33.45。许多人在以33.45或33.75下订单之前，会比较61.59%和。实时查看LIFE价格图表，了解每日变化。

Ethos Technologies Inc - Class A股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Ethos Technologies Inc - Class A的最高价格是33.80。在9.45 - 33.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ethos Technologies Inc - Class A的绩效。

Ethos Technologies Inc - Class A股票的最低价格是多少？

Ethos Technologies Inc - Class A（LIFE）的最低价格为9.45。将其与当前的33.45和9.45 - 33.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LIFE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LIFE股票是什么时候拆分的？

Ethos Technologies Inc - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.43和76.05%中可见。

日范围
31.21 33.80
年范围
9.45 33.80
前一天收盘价
32.43
开盘价
31.76
卖价
33.45
买价
33.75
最低价
31.21
最高价
33.80
交易量
2.658 K
日变化
3.15%
月变化
61.59%
6个月变化
178.29%
年变化
76.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%