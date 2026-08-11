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LGRO: Level Four Large Cap Growth Active ETF

47.63 USD 0.30 (0.63%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LGRO за сегодня изменился на 0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.63, а максимальная — 47.63.

Следите за динамикой Level Four Large Cap Growth Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LGRO сегодня?

Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) сегодня оценивается на уровне 47.63. Инструмент торгуется в пределах 47.63 - 47.63, вчерашнее закрытие составило 47.33, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LGRO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Level Four Large Cap Growth Active ETF?

Level Four Large Cap Growth Active ETF в настоящее время оценивается в 47.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.77% и USD. Отслеживайте движения LGRO на графике в реальном времени.

Как купить акции LGRO?

Вы можете купить акции Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) по текущей цене 47.63. Ордера обычно размещаются около 47.63 или 47.93, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LGRO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LGRO?

Инвестирование в Level Four Large Cap Growth Active ETF предполагает учет годового диапазона 35.79 - 47.63 и текущей цены 47.63. Многие сравнивают 4.38% и 23.04% перед размещением ордеров на 47.63 или 47.93. Изучайте ежедневные изменения цены LGRO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Level Four Large Cap Growth Active ETF?

Самая высокая цена Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) за последний год составила 47.63. Акции заметно колебались в пределах 35.79 - 47.63, сравнение с 47.33 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Level Four Large Cap Growth Active ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Level Four Large Cap Growth Active ETF?

Самая низкая цена Level Four Large Cap Growth Active ETF (LGRO) за год составила 35.79. Сравнение с текущими 47.63 и 35.79 - 47.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LGRO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LGRO?

В прошлом Level Four Large Cap Growth Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.33 и 25.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
47.63 47.63
Годовой диапазон
35.79 47.63
Предыдущее закрытие
47.33
Open
47.63
Bid
47.63
Ask
47.93
Low
47.63
High
47.63
Объем
1
Дневное изменение
0.63%
Месячное изменение
4.38%
6-месячное изменение
23.04%
Годовое изменение
25.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%