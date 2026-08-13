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LGRO: Level Four Large Cap Growth Active ETF

47.66 USD 0.03 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LGRO汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点47.66和高点47.66进行交易。

关注Level Four Large Cap Growth Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

LGRO股票今天的价格是多少？

Level Four Large Cap Growth Active ETF股票今天的定价为47.66。它在47.66 - 47.66范围内交易，昨天的收盘价为47.63，交易量达到2。LGRO的实时价格图表显示了这些更新。

Level Four Large Cap Growth Active ETF股票是否支付股息？

Level Four Large Cap Growth Active ETF目前的价值为47.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.85%和USD。实时查看图表以跟踪LGRO走势。

如何购买LGRO股票？

您可以以47.66的当前价格购买Level Four Large Cap Growth Active ETF股票。订单通常设置在47.66或47.96附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注LGRO的实时图表更新。

如何投资LGRO股票？

投资Level Four Large Cap Growth Active ETF需要考虑年度范围35.79 - 47.66和当前价格47.66。许多人在以47.66或47.96下订单之前，会比较4.45%和。实时查看LGRO价格图表，了解每日变化。

Level Four Large Cap Growth Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Level Four Large Cap Growth Active ETF的最高价格是47.66。在35.79 - 47.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Level Four Large Cap Growth Active ETF的绩效。

Level Four Large Cap Growth Active ETF股票的最低价格是多少？

Level Four Large Cap Growth Active ETF（LGRO）的最低价格为35.79。将其与当前的47.66和35.79 - 47.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LGRO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LGRO股票是什么时候拆分的？

Level Four Large Cap Growth Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.63和25.85%中可见。

日范围
47.66 47.66
年范围
35.79 47.66
前一天收盘价
47.63
开盘价
47.66
卖价
47.66
买价
47.96
最低价
47.66
最高价
47.66
交易量
2
日变化
0.06%
月变化
4.45%
6个月变化
23.12%
年变化
25.85%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%