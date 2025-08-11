КотировкиРазделы
Валюты / LGI
Назад в Рынок акций США

LGI: Lazard Global Total Return and Income Fund

18.40 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LGI за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.23, а максимальная — 18.43.

Следите за динамикой Lazard Global Total Return and Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости LGI

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LGI сегодня?

Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) сегодня оценивается на уровне 18.40. Инструмент торгуется в пределах 18.23 - 18.43, вчерашнее закрытие составило 18.40, а торговый объем достиг 57. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LGI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Lazard Global Total Return and Income Fund?

Lazard Global Total Return and Income Fund в настоящее время оценивается в 18.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.90% и USD. Отслеживайте движения LGI на графике в реальном времени.

Как купить акции LGI?

Вы можете купить акции Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) по текущей цене 18.40. Ордера обычно размещаются около 18.40 или 18.70, тогда как 57 и 0.93% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LGI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LGI?

Инвестирование в Lazard Global Total Return and Income Fund предполагает учет годового диапазона 15.32 - 19.87 и текущей цены 18.40. Многие сравнивают 1.55% и -5.40% перед размещением ордеров на 18.40 или 18.70. Изучайте ежедневные изменения цены LGI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Lazard Global Total Return and Income Fund?

Самая высокая цена Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) за последний год составила 19.87. Акции заметно колебались в пределах 15.32 - 19.87, сравнение с 18.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Lazard Global Total Return and Income Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Lazard Global Total Return and Income Fund?

Самая низкая цена Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) за год составила 15.32. Сравнение с текущими 18.40 и 15.32 - 19.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LGI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LGI?

В прошлом Lazard Global Total Return and Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.40 и 3.90% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.23 18.43
Годовой диапазон
15.32 19.87
Предыдущее закрытие
18.40
Open
18.23
Bid
18.40
Ask
18.70
Low
18.23
High
18.43
Объем
57
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
1.55%
6-месячное изменение
-5.40%
Годовое изменение
3.90%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%