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LGI: LGI全球基金

18.50 USD 0.10 (0.54%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LGI汇率已更改0.54%。当日，交易品种以低点18.36和高点18.53进行交易。

关注LGI全球基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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LGI新闻

常见问题解答

LGI股票今天的价格是多少？

LGI全球基金股票今天的定价为18.50。它在18.36 - 18.53范围内交易，昨天的收盘价为18.40，交易量达到46。LGI的实时价格图表显示了这些更新。

LGI全球基金股票是否支付股息？

LGI全球基金目前的价值为18.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.46%和USD。实时查看图表以跟踪LGI走势。

如何购买LGI股票？

您可以以18.50的当前价格购买LGI全球基金股票。订单通常设置在18.50或18.80附近，而46和0.54%显示市场活动。立即关注LGI的实时图表更新。

如何投资LGI股票？

投资LGI全球基金需要考虑年度范围15.32 - 19.87和当前价格18.50。许多人在以18.50或18.80下订单之前，会比较2.10%和。实时查看LGI价格图表，了解每日变化。

LGI全球基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，LGI全球基金的最高价格是19.87。在15.32 - 19.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪LGI全球基金的绩效。

LGI全球基金股票的最低价格是多少？

LGI全球基金（LGI）的最低价格为15.32。将其与当前的18.50和15.32 - 19.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LGI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LGI股票是什么时候拆分的？

LGI全球基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.40和4.46%中可见。

日范围
18.36 18.53
年范围
15.32 19.87
前一天收盘价
18.40
开盘价
18.40
卖价
18.50
买价
18.80
最低价
18.36
最高价
18.53
交易量
46
日变化
0.54%
月变化
2.10%
6个月变化
-4.88%
年变化
4.46%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%