LGI: LGI全球基金
今日LGI汇率已更改0.54%。当日，交易品种以低点18.36和高点18.53进行交易。
关注LGI全球基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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LGI新闻
- BGY: A Good International CEF If You Are Willing To Sacrifice Upside For Income (NYSE:BGY)
- LGI: Collect High-Yield Income From This Global Multi-Asset CEF (NYSE:LGI)
- EOD: This Fund Still Makes Sense For Income-Seeking Investors (NYSE:EOD)
- IDE: This Infrastructure Fund Is Well-Positioned For The Current Environment (NYSE:IDE)
- LGI's Global Mandate Fails To Deliver Growth Or Defense Consistently (NYSE:LGI)
- LGI: A NAV-Driven Equity CEF, Not An Income Fund (NYSE:LGI)
- CPZ: Unlikely To Outperform, But Could Still Have A Place In A Portfolio
- Building A $100k Taxable Income Portfolio Using Some New, Some Old Funds
- AGD: Strong Tailwinds For 2026, But This Fund Is Pricey
- EOD: Well-Positioned If The USA Outperforms The EU Going Forward
- ETG: Low Yield Relative To Peers, But Strong Historical Performance
常见问题解答
LGI股票今天的价格是多少？
LGI全球基金股票今天的定价为18.50。它在18.36 - 18.53范围内交易，昨天的收盘价为18.40，交易量达到46。LGI的实时价格图表显示了这些更新。
LGI全球基金股票是否支付股息？
LGI全球基金目前的价值为18.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.46%和USD。实时查看图表以跟踪LGI走势。
如何购买LGI股票？
您可以以18.50的当前价格购买LGI全球基金股票。订单通常设置在18.50或18.80附近，而46和0.54%显示市场活动。立即关注LGI的实时图表更新。
如何投资LGI股票？
投资LGI全球基金需要考虑年度范围15.32 - 19.87和当前价格18.50。许多人在以18.50或18.80下订单之前，会比较2.10%和。实时查看LGI价格图表，了解每日变化。
LGI全球基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，LGI全球基金的最高价格是19.87。在15.32 - 19.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪LGI全球基金的绩效。
LGI全球基金股票的最低价格是多少？
LGI全球基金（LGI）的最低价格为15.32。将其与当前的18.50和15.32 - 19.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LGI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LGI股票是什么时候拆分的？
LGI全球基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.40和4.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.40
- 开盘价
- 18.40
- 卖价
- 18.50
- 买价
- 18.80
- 最低价
- 18.36
- 最高价
- 18.53
- 交易量
- 46
- 日变化
- 0.54%
- 月变化
- 2.10%
- 6个月变化
- -4.88%
- 年变化
- 4.46%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%