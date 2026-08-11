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LFS: LEIFRAS Co., Ltd.
Курс LFS за сегодня изменился на 3.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.31, а максимальная — 2.50.
Следите за динамикой LEIFRAS Co., Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LFS сегодня?
LEIFRAS Co., Ltd. (LFS) сегодня оценивается на уровне 2.39. Инструмент торгуется в пределах 2.31 - 2.50, вчерашнее закрытие составило 2.32, а торговый объем достиг 468. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LFS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям LEIFRAS Co., Ltd.?
LEIFRAS Co., Ltd. в настоящее время оценивается в 2.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -31.71% и USD. Отслеживайте движения LFS на графике в реальном времени.
Как купить акции LFS?
Вы можете купить акции LEIFRAS Co., Ltd. (LFS) по текущей цене 2.39. Ордера обычно размещаются около 2.39 или 2.69, тогда как 468 и 3.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LFS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LFS?
Инвестирование в LEIFRAS Co., Ltd. предполагает учет годового диапазона 1.58 - 12.49 и текущей цены 2.39. Многие сравнивают 7.66% и -1.24% перед размещением ордеров на 2.39 или 2.69. Изучайте ежедневные изменения цены LFS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции LEIFRAS Co., Ltd.?
Самая высокая цена LEIFRAS Co., Ltd. (LFS) за последний год составила 12.49. Акции заметно колебались в пределах 1.58 - 12.49, сравнение с 2.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику LEIFRAS Co., Ltd. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции LEIFRAS Co., Ltd.?
Самая низкая цена LEIFRAS Co., Ltd. (LFS) за год составила 1.58. Сравнение с текущими 2.39 и 1.58 - 12.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LFS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LFS?
В прошлом LEIFRAS Co., Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.32 и -31.71% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.32
- Open
- 2.32
- Bid
- 2.39
- Ask
- 2.69
- Low
- 2.31
- High
- 2.50
- Объем
- 468
- Дневное изменение
- 3.02%
- Месячное изменение
- 7.66%
- 6-месячное изменение
- -1.24%
- Годовое изменение
- -31.71%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%