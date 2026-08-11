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LFS: LEIFRAS Co., Ltd.

2.39 USD 0.07 (3.02%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LFS за сегодня изменился на 3.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.31, а максимальная — 2.50.

Следите за динамикой LEIFRAS Co., Ltd.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LFS сегодня?

LEIFRAS Co., Ltd. (LFS) сегодня оценивается на уровне 2.39. Инструмент торгуется в пределах 2.31 - 2.50, вчерашнее закрытие составило 2.32, а торговый объем достиг 468. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LFS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям LEIFRAS Co., Ltd.?

LEIFRAS Co., Ltd. в настоящее время оценивается в 2.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -31.71% и USD. Отслеживайте движения LFS на графике в реальном времени.

Как купить акции LFS?

Вы можете купить акции LEIFRAS Co., Ltd. (LFS) по текущей цене 2.39. Ордера обычно размещаются около 2.39 или 2.69, тогда как 468 и 3.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LFS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LFS?

Инвестирование в LEIFRAS Co., Ltd. предполагает учет годового диапазона 1.58 - 12.49 и текущей цены 2.39. Многие сравнивают 7.66% и -1.24% перед размещением ордеров на 2.39 или 2.69. Изучайте ежедневные изменения цены LFS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции LEIFRAS Co., Ltd.?

Самая высокая цена LEIFRAS Co., Ltd. (LFS) за последний год составила 12.49. Акции заметно колебались в пределах 1.58 - 12.49, сравнение с 2.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику LEIFRAS Co., Ltd. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции LEIFRAS Co., Ltd.?

Самая низкая цена LEIFRAS Co., Ltd. (LFS) за год составила 1.58. Сравнение с текущими 2.39 и 1.58 - 12.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LFS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LFS?

В прошлом LEIFRAS Co., Ltd. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.32 и -31.71% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.31 2.50
Годовой диапазон
1.58 12.49
Предыдущее закрытие
2.32
Open
2.32
Bid
2.39
Ask
2.69
Low
2.31
High
2.50
Объем
468
Дневное изменение
3.02%
Месячное изменение
7.66%
6-месячное изменение
-1.24%
Годовое изменение
-31.71%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%