LFS: LEIFRAS Co., Ltd.
今日LFS汇率已更改-5.02%。当日，交易品种以低点2.20和高点2.41进行交易。
关注LEIFRAS Co., Ltd.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
LFS股票今天的价格是多少？
LEIFRAS Co., Ltd.股票今天的定价为2.27。它在2.20 - 2.41范围内交易，昨天的收盘价为2.39，交易量达到224。LFS的实时价格图表显示了这些更新。
LEIFRAS Co., Ltd.股票是否支付股息？
LEIFRAS Co., Ltd.目前的价值为2.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-35.14%和USD。实时查看图表以跟踪LFS走势。
如何购买LFS股票？
您可以以2.27的当前价格购买LEIFRAS Co., Ltd.股票。订单通常设置在2.27或2.57附近，而224和-5.81%显示市场活动。立即关注LFS的实时图表更新。
如何投资LFS股票？
投资LEIFRAS Co., Ltd.需要考虑年度范围1.58 - 12.49和当前价格2.27。许多人在以2.27或2.57下订单之前，会比较2.25%和。实时查看LFS价格图表，了解每日变化。
LEIFRAS Co., Ltd.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，LEIFRAS Co., Ltd.的最高价格是12.49。在1.58 - 12.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪LEIFRAS Co., Ltd.的绩效。
LEIFRAS Co., Ltd.股票的最低价格是多少？
LEIFRAS Co., Ltd.（LFS）的最低价格为1.58。将其与当前的2.27和1.58 - 12.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LFS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LFS股票是什么时候拆分的？
LEIFRAS Co., Ltd.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.39和-35.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.39
- 开盘价
- 2.41
- 卖价
- 2.27
- 买价
- 2.57
- 最低价
- 2.20
- 最高价
- 2.41
- 交易量
- 224
- 日变化
- -5.02%
- 月变化
- 2.25%
- 6个月变化
- -6.20%
- 年变化
- -35.14%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%