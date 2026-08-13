LFS股票今天的价格是多少？ LEIFRAS Co., Ltd.股票今天的定价为2.27。它在2.20 - 2.41范围内交易，昨天的收盘价为2.39，交易量达到224。LFS的实时价格图表显示了这些更新。

LEIFRAS Co., Ltd.股票是否支付股息？ LEIFRAS Co., Ltd.目前的价值为2.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-35.14%和USD。实时查看图表以跟踪LFS走势。

如何购买LFS股票？ 您可以以2.27的当前价格购买LEIFRAS Co., Ltd.股票。订单通常设置在2.27或2.57附近，而224和-5.81%显示市场活动。立即关注LFS的实时图表更新。

如何投资LFS股票？ 投资LEIFRAS Co., Ltd.需要考虑年度范围1.58 - 12.49和当前价格2.27。许多人在以2.27或2.57下订单之前，会比较2.25%和。实时查看LFS价格图表，了解每日变化。

LEIFRAS Co., Ltd.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，LEIFRAS Co., Ltd.的最高价格是12.49。在1.58 - 12.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪LEIFRAS Co., Ltd.的绩效。

LEIFRAS Co., Ltd.股票的最低价格是多少？ LEIFRAS Co., Ltd.（LFS）的最低价格为1.58。将其与当前的2.27和1.58 - 12.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LFS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。