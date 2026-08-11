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LFGY: YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
Курс LFGY за сегодня изменился на -1.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.87, а максимальная — 19.23.
Следите за динамикой YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LFGY сегодня?
YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) сегодня оценивается на уровне 18.91. Инструмент торгуется в пределах 18.87 - 19.23, вчерашнее закрытие составило 19.25, а торговый объем достиг 45. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LFGY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF?
YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF в настоящее время оценивается в 18.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.74% и USD. Отслеживайте движения LFGY на графике в реальном времени.
Как купить акции LFGY?
Вы можете купить акции YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) по текущей цене 18.91. Ордера обычно размещаются около 18.91 или 19.21, тогда как 45 и -1.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LFGY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LFGY?
Инвестирование в YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF предполагает учет годового диапазона 18.36 - 25.18 и текущей цены 18.91. Многие сравнивают -1.41% и -10.72% перед размещением ордеров на 18.91 или 19.21. Изучайте ежедневные изменения цены LFGY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF?
Самая высокая цена YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) за последний год составила 25.18. Акции заметно колебались в пределах 18.36 - 25.18, сравнение с 19.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF?
Самая низкая цена YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) за год составила 18.36. Сравнение с текущими 18.91 и 18.36 - 25.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LFGY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LFGY?
В прошлом YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.25 и -8.74% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.25
- Open
- 19.23
- Bid
- 18.91
- Ask
- 19.21
- Low
- 18.87
- High
- 19.23
- Объем
- 45
- Дневное изменение
- -1.77%
- Месячное изменение
- -1.41%
- 6-месячное изменение
- -10.72%
- Годовое изменение
- -8.74%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%