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LFGY: YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

18.91 USD 0.34 (1.77%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LFGY за сегодня изменился на -1.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.87, а максимальная — 19.23.

Следите за динамикой YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LFGY сегодня?

YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) сегодня оценивается на уровне 18.91. Инструмент торгуется в пределах 18.87 - 19.23, вчерашнее закрытие составило 19.25, а торговый объем достиг 45. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LFGY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF?

YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF в настоящее время оценивается в 18.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -8.74% и USD. Отслеживайте движения LFGY на графике в реальном времени.

Как купить акции LFGY?

Вы можете купить акции YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) по текущей цене 18.91. Ордера обычно размещаются около 18.91 или 19.21, тогда как 45 и -1.66% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LFGY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LFGY?

Инвестирование в YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF предполагает учет годового диапазона 18.36 - 25.18 и текущей цены 18.91. Многие сравнивают -1.41% и -10.72% перед размещением ордеров на 18.91 или 19.21. Изучайте ежедневные изменения цены LFGY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF?

Самая высокая цена YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) за последний год составила 25.18. Акции заметно колебались в пределах 18.36 - 25.18, сравнение с 19.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF?

Самая низкая цена YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) за год составила 18.36. Сравнение с текущими 18.91 и 18.36 - 25.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LFGY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LFGY?

В прошлом YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.25 и -8.74% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.87 19.23
Годовой диапазон
18.36 25.18
Предыдущее закрытие
19.25
Open
19.23
Bid
18.91
Ask
19.21
Low
18.87
High
19.23
Объем
45
Дневное изменение
-1.77%
Месячное изменение
-1.41%
6-месячное изменение
-10.72%
Годовое изменение
-8.74%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%