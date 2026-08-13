LFGY: YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
今日LFGY汇率已更改0.79%。当日，交易品种以低点18.95和高点19.36进行交易。
关注YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
LFGY股票今天的价格是多少？
YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF股票今天的定价为19.06。它在18.95 - 19.36范围内交易，昨天的收盘价为18.91，交易量达到51。LFGY的实时价格图表显示了这些更新。
YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF股票是否支付股息？
YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF目前的价值为19.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.01%和USD。实时查看图表以跟踪LFGY走势。
如何购买LFGY股票？
您可以以19.06的当前价格购买YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF股票。订单通常设置在19.06或19.36附近，而51和-0.88%显示市场活动。立即关注LFGY的实时图表更新。
如何投资LFGY股票？
投资YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF需要考虑年度范围18.36 - 25.18和当前价格19.06。许多人在以19.06或19.36下订单之前，会比较-0.63%和。实时查看LFGY价格图表，了解每日变化。
YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF的最高价格是25.18。在18.36 - 25.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF的绩效。
YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF股票的最低价格是多少？
YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF（LFGY）的最低价格为18.36。将其与当前的19.06和18.36 - 25.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LFGY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LFGY股票是什么时候拆分的？
YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.91和-8.01%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.91
- 开盘价
- 19.23
- 卖价
- 19.06
- 买价
- 19.36
- 最低价
- 18.95
- 最高价
- 19.36
- 交易量
- 51
- 日变化
- 0.79%
- 月变化
- -0.63%
- 6个月变化
- -10.01%
- 年变化
- -8.01%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%