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LFGY: YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

19.06 USD 0.15 (0.79%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LFGY汇率已更改0.79%。当日，交易品种以低点18.95和高点19.36进行交易。

关注YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

LFGY股票今天的价格是多少？

YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF股票今天的定价为19.06。它在18.95 - 19.36范围内交易，昨天的收盘价为18.91，交易量达到51。LFGY的实时价格图表显示了这些更新。

YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF股票是否支付股息？

YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF目前的价值为19.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.01%和USD。实时查看图表以跟踪LFGY走势。

如何购买LFGY股票？

您可以以19.06的当前价格购买YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF股票。订单通常设置在19.06或19.36附近，而51和-0.88%显示市场活动。立即关注LFGY的实时图表更新。

如何投资LFGY股票？

投资YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF需要考虑年度范围18.36 - 25.18和当前价格19.06。许多人在以19.06或19.36下订单之前，会比较-0.63%和。实时查看LFGY价格图表，了解每日变化。

YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF的最高价格是25.18。在18.36 - 25.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF的绩效。

YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF股票的最低价格是多少？

YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF（LFGY）的最低价格为18.36。将其与当前的19.06和18.36 - 25.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LFGY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LFGY股票是什么时候拆分的？

YieldMax(TM) Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.91和-8.01%中可见。

日范围
18.95 19.36
年范围
18.36 25.18
前一天收盘价
18.91
开盘价
19.23
卖价
19.06
买价
19.36
最低价
18.95
最高价
19.36
交易量
51
日变化
0.79%
月变化
-0.63%
6个月变化
-10.01%
年变化
-8.01%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%