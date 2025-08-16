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LFEQ: VanEck Long/Flat Trend ETF
Курс LFEQ за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.49, а максимальная — 61.50.
Следите за динамикой VanEck Long/Flat Trend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LFEQ сегодня?
VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) сегодня оценивается на уровне 61.50. Инструмент торгуется в пределах 61.49 - 61.50, вчерашнее закрытие составило 61.44, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LFEQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Long/Flat Trend ETF?
VanEck Long/Flat Trend ETF в настоящее время оценивается в 61.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.54% и USD. Отслеживайте движения LFEQ на графике в реальном времени.
Как купить акции LFEQ?
Вы можете купить акции VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) по текущей цене 61.50. Ордера обычно размещаются около 61.50 или 61.80, тогда как 3 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LFEQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LFEQ?
Инвестирование в VanEck Long/Flat Trend ETF предполагает учет годового диапазона 50.42 - 61.50 и текущей цены 61.50. Многие сравнивают 2.33% и 13.36% перед размещением ордеров на 61.50 или 61.80. Изучайте ежедневные изменения цены LFEQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VanEck Long/Flat Trend ETF?
Самая высокая цена VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) за последний год составила 61.50. Акции заметно колебались в пределах 50.42 - 61.50, сравнение с 61.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Long/Flat Trend ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VanEck Long/Flat Trend ETF?
Самая низкая цена VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) за год составила 50.42. Сравнение с текущими 61.50 и 50.42 - 61.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LFEQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LFEQ?
В прошлом VanEck Long/Flat Trend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 61.44 и 20.54% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 61.44
- Open
- 61.49
- Bid
- 61.50
- Ask
- 61.80
- Low
- 61.49
- High
- 61.50
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 2.33%
- 6-месячное изменение
- 13.36%
- Годовое изменение
- 20.54%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%