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LFEQ: VanEck Long/Flat Trend ETF

61.50 USD 0.06 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LFEQ за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.49, а максимальная — 61.50.

Следите за динамикой VanEck Long/Flat Trend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LFEQ сегодня?

VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) сегодня оценивается на уровне 61.50. Инструмент торгуется в пределах 61.49 - 61.50, вчерашнее закрытие составило 61.44, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LFEQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Long/Flat Trend ETF?

VanEck Long/Flat Trend ETF в настоящее время оценивается в 61.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.54% и USD. Отслеживайте движения LFEQ на графике в реальном времени.

Как купить акции LFEQ?

Вы можете купить акции VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) по текущей цене 61.50. Ордера обычно размещаются около 61.50 или 61.80, тогда как 3 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LFEQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LFEQ?

Инвестирование в VanEck Long/Flat Trend ETF предполагает учет годового диапазона 50.42 - 61.50 и текущей цены 61.50. Многие сравнивают 2.33% и 13.36% перед размещением ордеров на 61.50 или 61.80. Изучайте ежедневные изменения цены LFEQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck Long/Flat Trend ETF?

Самая высокая цена VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) за последний год составила 61.50. Акции заметно колебались в пределах 50.42 - 61.50, сравнение с 61.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Long/Flat Trend ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck Long/Flat Trend ETF?

Самая низкая цена VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) за год составила 50.42. Сравнение с текущими 61.50 и 50.42 - 61.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LFEQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LFEQ?

В прошлом VanEck Long/Flat Trend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 61.44 и 20.54% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
61.49 61.50
Годовой диапазон
50.42 61.50
Предыдущее закрытие
61.44
Open
61.49
Bid
61.50
Ask
61.80
Low
61.49
High
61.50
Объем
3
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
2.33%
6-месячное изменение
13.36%
Годовое изменение
20.54%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%