LFEQ: VanEck Long/Flat Trend ETF
今日LFEQ汇率已更改-0.34%。当日，交易品种以低点61.28和高点61.33进行交易。
关注VanEck Long/Flat Trend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LFEQ新闻
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常见问题解答
LFEQ股票今天的价格是多少？
VanEck Long/Flat Trend ETF股票今天的定价为61.29。它在61.28 - 61.33范围内交易，昨天的收盘价为61.50，交易量达到14。LFEQ的实时价格图表显示了这些更新。
VanEck Long/Flat Trend ETF股票是否支付股息？
VanEck Long/Flat Trend ETF目前的价值为61.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.13%和USD。实时查看图表以跟踪LFEQ走势。
如何购买LFEQ股票？
您可以以61.29的当前价格购买VanEck Long/Flat Trend ETF股票。订单通常设置在61.29或61.59附近，而14和-0.07%显示市场活动。立即关注LFEQ的实时图表更新。
如何投资LFEQ股票？
投资VanEck Long/Flat Trend ETF需要考虑年度范围50.42 - 61.50和当前价格61.29。许多人在以61.29或61.59下订单之前，会比较1.98%和。实时查看LFEQ价格图表，了解每日变化。
VanEck Long/Flat Trend ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VanEck Long/Flat Trend ETF的最高价格是61.50。在50.42 - 61.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Long/Flat Trend ETF的绩效。
VanEck Long/Flat Trend ETF股票的最低价格是多少？
VanEck Long/Flat Trend ETF（LFEQ）的最低价格为50.42。将其与当前的61.29和50.42 - 61.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LFEQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LFEQ股票是什么时候拆分的？
VanEck Long/Flat Trend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、61.50和20.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 61.50
- 开盘价
- 61.33
- 卖价
- 61.29
- 买价
- 61.59
- 最低价
- 61.28
- 最高价
- 61.33
- 交易量
- 14
- 日变化
- -0.34%
- 月变化
- 1.98%
- 6个月变化
- 12.98%
- 年变化
- 20.13%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%