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LFEQ: VanEck Long/Flat Trend ETF

61.29 USD 0.21 (0.34%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LFEQ汇率已更改-0.34%。当日，交易品种以低点61.28和高点61.33进行交易。

关注VanEck Long/Flat Trend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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LFEQ新闻

常见问题解答

LFEQ股票今天的价格是多少？

VanEck Long/Flat Trend ETF股票今天的定价为61.29。它在61.28 - 61.33范围内交易，昨天的收盘价为61.50，交易量达到14。LFEQ的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck Long/Flat Trend ETF股票是否支付股息？

VanEck Long/Flat Trend ETF目前的价值为61.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.13%和USD。实时查看图表以跟踪LFEQ走势。

如何购买LFEQ股票？

您可以以61.29的当前价格购买VanEck Long/Flat Trend ETF股票。订单通常设置在61.29或61.59附近，而14和-0.07%显示市场活动。立即关注LFEQ的实时图表更新。

如何投资LFEQ股票？

投资VanEck Long/Flat Trend ETF需要考虑年度范围50.42 - 61.50和当前价格61.29。许多人在以61.29或61.59下订单之前，会比较1.98%和。实时查看LFEQ价格图表，了解每日变化。

VanEck Long/Flat Trend ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VanEck Long/Flat Trend ETF的最高价格是61.50。在50.42 - 61.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Long/Flat Trend ETF的绩效。

VanEck Long/Flat Trend ETF股票的最低价格是多少？

VanEck Long/Flat Trend ETF（LFEQ）的最低价格为50.42。将其与当前的61.29和50.42 - 61.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LFEQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LFEQ股票是什么时候拆分的？

VanEck Long/Flat Trend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、61.50和20.13%中可见。

日范围
61.28 61.33
年范围
50.42 61.50
前一天收盘价
61.50
开盘价
61.33
卖价
61.29
买价
61.59
最低价
61.28
最高价
61.33
交易量
14
日变化
-0.34%
月变化
1.98%
6个月变化
12.98%
年变化
20.13%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%