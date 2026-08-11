КотировкиРазделы
Валюты / LEXI
Назад в Рынок акций США

LEXI: Alexis Practical Tactical ETF

41.07 USD 0.05 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LEXI за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.06, а максимальная — 41.09.

Следите за динамикой Alexis Practical Tactical ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LEXI сегодня?

Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) сегодня оценивается на уровне 41.07. Инструмент торгуется в пределах 41.06 - 41.09, вчерашнее закрытие составило 41.12, а торговый объем достиг 30. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LEXI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alexis Practical Tactical ETF?

Alexis Practical Tactical ETF в настоящее время оценивается в 41.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.45% и USD. Отслеживайте движения LEXI на графике в реальном времени.

Как купить акции LEXI?

Вы можете купить акции Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) по текущей цене 41.07. Ордера обычно размещаются около 41.07 или 41.37, тогда как 30 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LEXI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LEXI?

Инвестирование в Alexis Practical Tactical ETF предполагает учет годового диапазона 34.25 - 41.14 и текущей цены 41.07. Многие сравнивают 2.24% и 11.97% перед размещением ордеров на 41.07 или 41.37. Изучайте ежедневные изменения цены LEXI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Alexis Practical Tactical ETF?

Самая высокая цена Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) за последний год составила 41.14. Акции заметно колебались в пределах 34.25 - 41.14, сравнение с 41.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alexis Practical Tactical ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Alexis Practical Tactical ETF?

Самая низкая цена Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) за год составила 34.25. Сравнение с текущими 41.07 и 34.25 - 41.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LEXI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LEXI?

В прошлом Alexis Practical Tactical ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.12 и 11.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.06 41.09
Годовой диапазон
34.25 41.14
Предыдущее закрытие
41.12
Open
41.06
Bid
41.07
Ask
41.37
Low
41.06
High
41.09
Объем
30
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
2.24%
6-месячное изменение
11.97%
Годовое изменение
11.45%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%