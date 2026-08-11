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LEXI: Alexis Practical Tactical ETF
Курс LEXI за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.06, а максимальная — 41.09.
Следите за динамикой Alexis Practical Tactical ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LEXI сегодня?
Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) сегодня оценивается на уровне 41.07. Инструмент торгуется в пределах 41.06 - 41.09, вчерашнее закрытие составило 41.12, а торговый объем достиг 30. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LEXI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alexis Practical Tactical ETF?
Alexis Practical Tactical ETF в настоящее время оценивается в 41.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.45% и USD. Отслеживайте движения LEXI на графике в реальном времени.
Как купить акции LEXI?
Вы можете купить акции Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) по текущей цене 41.07. Ордера обычно размещаются около 41.07 или 41.37, тогда как 30 и 0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LEXI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LEXI?
Инвестирование в Alexis Practical Tactical ETF предполагает учет годового диапазона 34.25 - 41.14 и текущей цены 41.07. Многие сравнивают 2.24% и 11.97% перед размещением ордеров на 41.07 или 41.37. Изучайте ежедневные изменения цены LEXI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Alexis Practical Tactical ETF?
Самая высокая цена Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) за последний год составила 41.14. Акции заметно колебались в пределах 34.25 - 41.14, сравнение с 41.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alexis Practical Tactical ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Alexis Practical Tactical ETF?
Самая низкая цена Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) за год составила 34.25. Сравнение с текущими 41.07 и 34.25 - 41.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LEXI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LEXI?
В прошлом Alexis Practical Tactical ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.12 и 11.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.12
- Open
- 41.06
- Bid
- 41.07
- Ask
- 41.37
- Low
- 41.06
- High
- 41.09
- Объем
- 30
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- 2.24%
- 6-месячное изменение
- 11.97%
- Годовое изменение
- 11.45%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%