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LEXI: Alexis Practical Tactical ETF

41.09 USD 0.02 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LEXI汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点41.08和高点41.13进行交易。

关注Alexis Practical Tactical ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

LEXI股票今天的价格是多少？

Alexis Practical Tactical ETF股票今天的定价为41.09。它在41.08 - 41.13范围内交易，昨天的收盘价为41.07，交易量达到15。LEXI的实时价格图表显示了这些更新。

Alexis Practical Tactical ETF股票是否支付股息？

Alexis Practical Tactical ETF目前的价值为41.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.51%和USD。实时查看图表以跟踪LEXI走势。

如何购买LEXI股票？

您可以以41.09的当前价格购买Alexis Practical Tactical ETF股票。订单通常设置在41.09或41.39附近，而15和-0.07%显示市场活动。立即关注LEXI的实时图表更新。

如何投资LEXI股票？

投资Alexis Practical Tactical ETF需要考虑年度范围34.25 - 41.14和当前价格41.09。许多人在以41.09或41.39下订单之前，会比较2.29%和。实时查看LEXI价格图表，了解每日变化。

Alexis Practical Tactical ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Alexis Practical Tactical ETF的最高价格是41.14。在34.25 - 41.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Alexis Practical Tactical ETF的绩效。

Alexis Practical Tactical ETF股票的最低价格是多少？

Alexis Practical Tactical ETF（LEXI）的最低价格为34.25。将其与当前的41.09和34.25 - 41.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LEXI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LEXI股票是什么时候拆分的？

Alexis Practical Tactical ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.07和11.51%中可见。

日范围
41.08 41.13
年范围
34.25 41.14
前一天收盘价
41.07
开盘价
41.12
卖价
41.09
买价
41.39
最低价
41.08
最高价
41.13
交易量
15
日变化
0.05%
月变化
2.29%
6个月变化
12.02%
年变化
11.51%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%