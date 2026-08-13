LEXI: Alexis Practical Tactical ETF
今日LEXI汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点41.08和高点41.13进行交易。
关注Alexis Practical Tactical ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
LEXI股票今天的价格是多少？
Alexis Practical Tactical ETF股票今天的定价为41.09。它在41.08 - 41.13范围内交易，昨天的收盘价为41.07，交易量达到15。LEXI的实时价格图表显示了这些更新。
Alexis Practical Tactical ETF股票是否支付股息？
Alexis Practical Tactical ETF目前的价值为41.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.51%和USD。实时查看图表以跟踪LEXI走势。
如何购买LEXI股票？
您可以以41.09的当前价格购买Alexis Practical Tactical ETF股票。订单通常设置在41.09或41.39附近，而15和-0.07%显示市场活动。立即关注LEXI的实时图表更新。
如何投资LEXI股票？
投资Alexis Practical Tactical ETF需要考虑年度范围34.25 - 41.14和当前价格41.09。许多人在以41.09或41.39下订单之前，会比较2.29%和。实时查看LEXI价格图表，了解每日变化。
Alexis Practical Tactical ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Alexis Practical Tactical ETF的最高价格是41.14。在34.25 - 41.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Alexis Practical Tactical ETF的绩效。
Alexis Practical Tactical ETF股票的最低价格是多少？
Alexis Practical Tactical ETF（LEXI）的最低价格为34.25。将其与当前的41.09和34.25 - 41.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LEXI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LEXI股票是什么时候拆分的？
Alexis Practical Tactical ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.07和11.51%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.07
- 开盘价
- 41.12
- 卖价
- 41.09
- 买价
- 41.39
- 最低价
- 41.08
- 最高价
- 41.13
- 交易量
- 15
- 日变化
- 0.05%
- 月变化
- 2.29%
- 6个月变化
- 12.02%
- 年变化
- 11.51%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%