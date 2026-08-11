КотировкиРазделы
Валюты / LEUX
Назад в Рынок акций США

LEUX

14.43 USD 0.35 (2.37%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LEUX за сегодня изменился на -2.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.43, а максимальная — 15.04.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LEUX сегодня?

(LEUX) сегодня оценивается на уровне 14.43. Инструмент торгуется в пределах 14.43 - 15.04, вчерашнее закрытие составило 14.78, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LEUX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?

в настоящее время оценивается в 14.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -43.48% и USD. Отслеживайте движения LEUX на графике в реальном времени.

Как купить акции LEUX?

Вы можете купить акции (LEUX) по текущей цене 14.43. Ордера обычно размещаются около 14.43 или 14.73, тогда как 17 и -3.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LEUX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LEUX?

Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 8.80 - 28.93 и текущей цены 14.43. Многие сравнивают 8.82% и -32.19% перед размещением ордеров на 14.43 или 14.73. Изучайте ежедневные изменения цены LEUX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ?

Самая высокая цена (LEUX) за последний год составила 28.93. Акции заметно колебались в пределах 8.80 - 28.93, сравнение с 14.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ?

Самая низкая цена (LEUX) за год составила 8.80. Сравнение с текущими 14.43 и 8.80 - 28.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LEUX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LEUX?

В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.78 и -43.48% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
14.43 15.04
Годовой диапазон
8.80 28.93
Предыдущее закрытие
14.78
Open
14.96
Bid
14.43
Ask
14.73
Low
14.43
High
15.04
Объем
17
Дневное изменение
-2.37%
Месячное изменение
8.82%
6-месячное изменение
-32.19%
Годовое изменение
-43.48%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%