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LEUX
Курс LEUX за сегодня изменился на -2.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.43, а максимальная — 15.04.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LEUX сегодня?
(LEUX) сегодня оценивается на уровне 14.43. Инструмент торгуется в пределах 14.43 - 15.04, вчерашнее закрытие составило 14.78, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LEUX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?
в настоящее время оценивается в 14.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -43.48% и USD. Отслеживайте движения LEUX на графике в реальном времени.
Как купить акции LEUX?
Вы можете купить акции (LEUX) по текущей цене 14.43. Ордера обычно размещаются около 14.43 или 14.73, тогда как 17 и -3.54% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LEUX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LEUX?
Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 8.80 - 28.93 и текущей цены 14.43. Многие сравнивают 8.82% и -32.19% перед размещением ордеров на 14.43 или 14.73. Изучайте ежедневные изменения цены LEUX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ?
Самая высокая цена (LEUX) за последний год составила 28.93. Акции заметно колебались в пределах 8.80 - 28.93, сравнение с 14.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ?
Самая низкая цена (LEUX) за год составила 8.80. Сравнение с текущими 14.43 и 8.80 - 28.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LEUX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LEUX?
В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.78 и -43.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.78
- Open
- 14.96
- Bid
- 14.43
- Ask
- 14.73
- Low
- 14.43
- High
- 15.04
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- -2.37%
- Месячное изменение
- 8.82%
- 6-месячное изменение
- -32.19%
- Годовое изменение
- -43.48%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%