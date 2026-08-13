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LEUX

14.51 USD 0.08 (0.55%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LEUX汇率已更改0.55%。当日，交易品种以低点13.78和高点14.66进行交易。

关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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常见问题解答

LEUX股票今天的价格是多少？

股票今天的定价为14.51。它在13.78 - 14.66范围内交易，昨天的收盘价为14.43，交易量达到130。LEUX的实时价格图表显示了这些更新。

股票是否支付股息？

目前的价值为14.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.16%和USD。实时查看图表以跟踪LEUX走势。

如何购买LEUX股票？

您可以以14.51的当前价格购买股票。订单通常设置在14.51或14.81附近，而130和1.26%显示市场活动。立即关注LEUX的实时图表更新。

如何投资LEUX股票？

投资需要考虑年度范围8.80 - 28.93和当前价格14.51。许多人在以14.51或14.81下订单之前，会比较9.43%和。实时查看LEUX价格图表，了解每日变化。

股票的最高价格是多少？

在过去一年中，的最高价格是28.93。在8.80 - 28.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。

股票的最低价格是多少？

（LEUX）的最低价格为8.80。将其与当前的14.51和8.80 - 28.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LEUX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LEUX股票是什么时候拆分的？

历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.43和-43.16%中可见。

日范围
13.78 14.66
年范围
8.80 28.93
前一天收盘价
14.43
开盘价
14.33
卖价
14.51
买价
14.81
最低价
13.78
最高价
14.66
交易量
130
日变化
0.55%
月变化
9.43%
6个月变化
-31.81%
年变化
-43.16%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%