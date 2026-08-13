LEUX
今日LEUX汇率已更改0.55%。当日，交易品种以低点13.78和高点14.66进行交易。
关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
LEUX股票今天的价格是多少？
股票今天的定价为14.51。它在13.78 - 14.66范围内交易，昨天的收盘价为14.43，交易量达到130。LEUX的实时价格图表显示了这些更新。
股票是否支付股息？
目前的价值为14.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.16%和USD。实时查看图表以跟踪LEUX走势。
如何购买LEUX股票？
您可以以14.51的当前价格购买股票。订单通常设置在14.51或14.81附近，而130和1.26%显示市场活动。立即关注LEUX的实时图表更新。
如何投资LEUX股票？
投资需要考虑年度范围8.80 - 28.93和当前价格14.51。许多人在以14.51或14.81下订单之前，会比较9.43%和。实时查看LEUX价格图表，了解每日变化。
股票的最高价格是多少？
在过去一年中，的最高价格是28.93。在8.80 - 28.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。
股票的最低价格是多少？
（LEUX）的最低价格为8.80。将其与当前的14.51和8.80 - 28.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LEUX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LEUX股票是什么时候拆分的？
历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.43和-43.16%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.43
- 开盘价
- 14.33
- 卖价
- 14.51
- 买价
- 14.81
- 最低价
- 13.78
- 最高价
- 14.66
- 交易量
- 130
- 日变化
- 0.55%
- 月变化
- 9.43%
- 6个月变化
- -31.81%
- 年变化
- -43.16%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%