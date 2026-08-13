LEUX股票今天的价格是多少？ 股票今天的定价为14.51。它在13.78 - 14.66范围内交易，昨天的收盘价为14.43，交易量达到130。LEUX的实时价格图表显示了这些更新。

股票是否支付股息？ 目前的价值为14.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.16%和USD。实时查看图表以跟踪LEUX走势。

如何购买LEUX股票？ 您可以以14.51的当前价格购买股票。订单通常设置在14.51或14.81附近，而130和1.26%显示市场活动。立即关注LEUX的实时图表更新。

如何投资LEUX股票？ 投资需要考虑年度范围8.80 - 28.93和当前价格14.51。许多人在以14.51或14.81下订单之前，会比较9.43%和。实时查看LEUX价格图表，了解每日变化。

股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，的最高价格是28.93。在8.80 - 28.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。

股票的最低价格是多少？ （LEUX）的最低价格为8.80。将其与当前的14.51和8.80 - 28.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LEUX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。