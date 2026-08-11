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LENS: Sarmaya Thematic ETF
Курс LENS за сегодня изменился на 2.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.37, а максимальная — 44.25.
Следите за динамикой Sarmaya Thematic ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LENS сегодня?
Sarmaya Thematic ETF (LENS) сегодня оценивается на уровне 44.22. Инструмент торгуется в пределах 43.37 - 44.25, вчерашнее закрытие составило 42.94, а торговый объем достиг 43. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LENS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sarmaya Thematic ETF?
Sarmaya Thematic ETF в настоящее время оценивается в 44.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.49% и USD. Отслеживайте движения LENS на графике в реальном времени.
Как купить акции LENS?
Вы можете купить акции Sarmaya Thematic ETF (LENS) по текущей цене 44.22. Ордера обычно размещаются около 44.22 или 44.52, тогда как 43 и 1.96% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LENS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LENS?
Инвестирование в Sarmaya Thematic ETF предполагает учет годового диапазона 38.01 - 50.84 и текущей цены 44.22. Многие сравнивают 10.49% и -12.69% перед размещением ордеров на 44.22 или 44.52. Изучайте ежедневные изменения цены LENS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Sarmaya Thematic ETF?
Самая высокая цена Sarmaya Thematic ETF (LENS) за последний год составила 50.84. Акции заметно колебались в пределах 38.01 - 50.84, сравнение с 42.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sarmaya Thematic ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Sarmaya Thematic ETF?
Самая низкая цена Sarmaya Thematic ETF (LENS) за год составила 38.01. Сравнение с текущими 44.22 и 38.01 - 50.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LENS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LENS?
В прошлом Sarmaya Thematic ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.94 и -5.49% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.94
- Open
- 43.37
- Bid
- 44.22
- Ask
- 44.52
- Low
- 43.37
- High
- 44.25
- Объем
- 43
- Дневное изменение
- 2.98%
- Месячное изменение
- 10.49%
- 6-месячное изменение
- -12.69%
- Годовое изменение
- -5.49%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%