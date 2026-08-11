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LENS: Sarmaya Thematic ETF

44.22 USD 1.28 (2.98%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LENS за сегодня изменился на 2.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.37, а максимальная — 44.25.

Следите за динамикой Sarmaya Thematic ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LENS сегодня?

Sarmaya Thematic ETF (LENS) сегодня оценивается на уровне 44.22. Инструмент торгуется в пределах 43.37 - 44.25, вчерашнее закрытие составило 42.94, а торговый объем достиг 43. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LENS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Sarmaya Thematic ETF?

Sarmaya Thematic ETF в настоящее время оценивается в 44.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.49% и USD. Отслеживайте движения LENS на графике в реальном времени.

Как купить акции LENS?

Вы можете купить акции Sarmaya Thematic ETF (LENS) по текущей цене 44.22. Ордера обычно размещаются около 44.22 или 44.52, тогда как 43 и 1.96% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LENS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LENS?

Инвестирование в Sarmaya Thematic ETF предполагает учет годового диапазона 38.01 - 50.84 и текущей цены 44.22. Многие сравнивают 10.49% и -12.69% перед размещением ордеров на 44.22 или 44.52. Изучайте ежедневные изменения цены LENS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Sarmaya Thematic ETF?

Самая высокая цена Sarmaya Thematic ETF (LENS) за последний год составила 50.84. Акции заметно колебались в пределах 38.01 - 50.84, сравнение с 42.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Sarmaya Thematic ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Sarmaya Thematic ETF?

Самая низкая цена Sarmaya Thematic ETF (LENS) за год составила 38.01. Сравнение с текущими 44.22 и 38.01 - 50.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LENS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LENS?

В прошлом Sarmaya Thematic ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.94 и -5.49% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
43.37 44.25
Годовой диапазон
38.01 50.84
Предыдущее закрытие
42.94
Open
43.37
Bid
44.22
Ask
44.52
Low
43.37
High
44.25
Объем
43
Дневное изменение
2.98%
Месячное изменение
10.49%
6-месячное изменение
-12.69%
Годовое изменение
-5.49%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%