LENS: Sarmaya Thematic ETF
今日LENS汇率已更改0.63%。当日，交易品种以低点44.27和高点44.50进行交易。
关注Sarmaya Thematic ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
LENS股票今天的价格是多少？
Sarmaya Thematic ETF股票今天的定价为44.50。它在44.27 - 44.50范围内交易，昨天的收盘价为44.22，交易量达到27。LENS的实时价格图表显示了这些更新。
Sarmaya Thematic ETF股票是否支付股息？
Sarmaya Thematic ETF目前的价值为44.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.89%和USD。实时查看图表以跟踪LENS走势。
如何购买LENS股票？
您可以以44.50的当前价格购买Sarmaya Thematic ETF股票。订单通常设置在44.50或44.80附近，而27和0.34%显示市场活动。立即关注LENS的实时图表更新。
如何投资LENS股票？
投资Sarmaya Thematic ETF需要考虑年度范围38.01 - 50.84和当前价格44.50。许多人在以44.50或44.80下订单之前，会比较11.19%和。实时查看LENS价格图表，了解每日变化。
Sarmaya Thematic ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Sarmaya Thematic ETF的最高价格是50.84。在38.01 - 50.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Sarmaya Thematic ETF的绩效。
Sarmaya Thematic ETF股票的最低价格是多少？
Sarmaya Thematic ETF（LENS）的最低价格为38.01。将其与当前的44.50和38.01 - 50.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LENS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LENS股票是什么时候拆分的？
Sarmaya Thematic ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.22和-4.89%中可见。
- 前一天收盘价
- 44.22
- 开盘价
- 44.35
- 卖价
- 44.50
- 买价
- 44.80
- 最低价
- 44.27
- 最高价
- 44.50
- 交易量
- 27
- 日变化
- 0.63%
- 月变化
- 11.19%
- 6个月变化
- -12.14%
- 年变化
- -4.89%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%