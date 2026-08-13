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LENS: Sarmaya Thematic ETF

44.50 USD 0.28 (0.63%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LENS汇率已更改0.63%。当日，交易品种以低点44.27和高点44.50进行交易。

关注Sarmaya Thematic ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

LENS股票今天的价格是多少？

Sarmaya Thematic ETF股票今天的定价为44.50。它在44.27 - 44.50范围内交易，昨天的收盘价为44.22，交易量达到27。LENS的实时价格图表显示了这些更新。

Sarmaya Thematic ETF股票是否支付股息？

Sarmaya Thematic ETF目前的价值为44.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.89%和USD。实时查看图表以跟踪LENS走势。

如何购买LENS股票？

您可以以44.50的当前价格购买Sarmaya Thematic ETF股票。订单通常设置在44.50或44.80附近，而27和0.34%显示市场活动。立即关注LENS的实时图表更新。

如何投资LENS股票？

投资Sarmaya Thematic ETF需要考虑年度范围38.01 - 50.84和当前价格44.50。许多人在以44.50或44.80下订单之前，会比较11.19%和。实时查看LENS价格图表，了解每日变化。

Sarmaya Thematic ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Sarmaya Thematic ETF的最高价格是50.84。在38.01 - 50.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Sarmaya Thematic ETF的绩效。

Sarmaya Thematic ETF股票的最低价格是多少？

Sarmaya Thematic ETF（LENS）的最低价格为38.01。将其与当前的44.50和38.01 - 50.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LENS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LENS股票是什么时候拆分的？

Sarmaya Thematic ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.22和-4.89%中可见。

日范围
44.27 44.50
年范围
38.01 50.84
前一天收盘价
44.22
开盘价
44.35
卖价
44.50
买价
44.80
最低价
44.27
最高价
44.50
交易量
27
日变化
0.63%
月变化
11.19%
6个月变化
-12.14%
年变化
-4.89%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%