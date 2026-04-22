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LEMB: iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond

42.97 USD 0.10 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LEMB за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.96, а максимальная — 43.02.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LEMB сегодня?

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond (LEMB) сегодня оценивается на уровне 42.97. Инструмент торгуется в пределах 42.96 - 43.02, вчерашнее закрытие составило 43.07, а торговый объем достиг 109. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LEMB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond?

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond в настоящее время оценивается в 42.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.10% и USD. Отслеживайте движения LEMB на графике в реальном времени.

Как купить акции LEMB?

Вы можете купить акции iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond (LEMB) по текущей цене 42.97. Ордера обычно размещаются около 42.97 или 43.27, тогда как 109 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LEMB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LEMB?

Инвестирование в iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond предполагает учет годового диапазона 40.36 - 43.08 и текущей цены 42.97. Многие сравнивают 0.75% и 1.25% перед размещением ордеров на 42.97 или 43.27. Изучайте ежедневные изменения цены LEMB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond?

Самая высокая цена iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond (LEMB) за последний год составила 43.08. Акции заметно колебались в пределах 40.36 - 43.08, сравнение с 43.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond?

Самая низкая цена iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond (LEMB) за год составила 40.36. Сравнение с текущими 42.97 и 40.36 - 43.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LEMB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LEMB?

В прошлом iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.07 и 6.10% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.96 43.02
Годовой диапазон
40.36 43.08
Предыдущее закрытие
43.07
Open
43.01
Bid
42.97
Ask
43.27
Low
42.96
High
43.02
Объем
109
Дневное изменение
-0.23%
Месячное изменение
0.75%
6-месячное изменение
1.25%
Годовое изменение
6.10%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%