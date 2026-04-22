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LEMB: iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond
Курс LEMB за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.96, а максимальная — 43.02.
Следите за динамикой iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LEMB сегодня?
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond (LEMB) сегодня оценивается на уровне 42.97. Инструмент торгуется в пределах 42.96 - 43.02, вчерашнее закрытие составило 43.07, а торговый объем достиг 109. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LEMB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond?
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond в настоящее время оценивается в 42.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.10% и USD. Отслеживайте движения LEMB на графике в реальном времени.
Как купить акции LEMB?
Вы можете купить акции iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond (LEMB) по текущей цене 42.97. Ордера обычно размещаются около 42.97 или 43.27, тогда как 109 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LEMB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LEMB?
Инвестирование в iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond предполагает учет годового диапазона 40.36 - 43.08 и текущей цены 42.97. Многие сравнивают 0.75% и 1.25% перед размещением ордеров на 42.97 или 43.27. Изучайте ежедневные изменения цены LEMB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond?
Самая высокая цена iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond (LEMB) за последний год составила 43.08. Акции заметно колебались в пределах 40.36 - 43.08, сравнение с 43.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond?
Самая низкая цена iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond (LEMB) за год составила 40.36. Сравнение с текущими 42.97 и 40.36 - 43.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LEMB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LEMB?
В прошлом iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.07 и 6.10% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 43.07
- Open
- 43.01
- Bid
- 42.97
- Ask
- 43.27
- Low
- 42.96
- High
- 43.02
- Объем
- 109
- Дневное изменение
- -0.23%
- Месячное изменение
- 0.75%
- 6-месячное изменение
- 1.25%
- Годовое изменение
- 6.10%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%