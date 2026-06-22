First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) сегодня оценивается на уровне 66.47. Инструмент торгуется в пределах 66.30 - 66.47, вчерашнее закрытие составило 66.59, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LEGR в реальном времени.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF в настоящее время оценивается в 66.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.60% и USD. Отслеживайте движения LEGR на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) по текущей цене 66.47. Ордера обычно размещаются около 66.47 или 66.77, тогда как 9 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LEGR на графике в реальном времени.

Инвестирование в First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF предполагает учет годового диапазона 52.97 - 67.62 и текущей цены 66.47. Многие сравнивают 1.25% и 10.36% перед размещением ордеров на 66.47 или 66.77. Изучайте ежедневные изменения цены LEGR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF?

Самая высокая цена First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) за последний год составила 67.62. Акции заметно колебались в пределах 52.97 - 67.62, сравнение с 66.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF на графике в реальном времени.