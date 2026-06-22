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LEGR: First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
Курс LEGR за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.30, а максимальная — 66.47.
Следите за динамикой First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LEGR сегодня?
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) сегодня оценивается на уровне 66.47. Инструмент торгуется в пределах 66.30 - 66.47, вчерашнее закрытие составило 66.59, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LEGR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF?
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF в настоящее время оценивается в 66.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.60% и USD. Отслеживайте движения LEGR на графике в реальном времени.
Как купить акции LEGR?
Вы можете купить акции First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) по текущей цене 66.47. Ордера обычно размещаются около 66.47 или 66.77, тогда как 9 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LEGR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LEGR?
Инвестирование в First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF предполагает учет годового диапазона 52.97 - 67.62 и текущей цены 66.47. Многие сравнивают 1.25% и 10.36% перед размещением ордеров на 66.47 или 66.77. Изучайте ежедневные изменения цены LEGR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF?
Самая высокая цена First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) за последний год составила 67.62. Акции заметно колебались в пределах 52.97 - 67.62, сравнение с 66.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF?
Самая низкая цена First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) за год составила 52.97. Сравнение с текущими 66.47 и 52.97 - 67.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LEGR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LEGR?
В прошлом First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 66.59 и 23.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 66.59
- Open
- 66.39
- Bid
- 66.47
- Ask
- 66.77
- Low
- 66.30
- High
- 66.47
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- 1.25%
- 6-месячное изменение
- 10.36%
- Годовое изменение
- 23.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%