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LEGR: First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

66.47 USD 0.12 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LEGR за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.30, а максимальная — 66.47.

Следите за динамикой First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LEGR сегодня?

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) сегодня оценивается на уровне 66.47. Инструмент торгуется в пределах 66.30 - 66.47, вчерашнее закрытие составило 66.59, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LEGR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF?

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF в настоящее время оценивается в 66.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.60% и USD. Отслеживайте движения LEGR на графике в реальном времени.

Как купить акции LEGR?

Вы можете купить акции First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) по текущей цене 66.47. Ордера обычно размещаются около 66.47 или 66.77, тогда как 9 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LEGR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LEGR?

Инвестирование в First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF предполагает учет годового диапазона 52.97 - 67.62 и текущей цены 66.47. Многие сравнивают 1.25% и 10.36% перед размещением ордеров на 66.47 или 66.77. Изучайте ежедневные изменения цены LEGR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF?

Самая высокая цена First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) за последний год составила 67.62. Акции заметно колебались в пределах 52.97 - 67.62, сравнение с 66.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF?

Самая низкая цена First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) за год составила 52.97. Сравнение с текущими 66.47 и 52.97 - 67.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LEGR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LEGR?

В прошлом First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 66.59 и 23.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
66.30 66.47
Годовой диапазон
52.97 67.62
Предыдущее закрытие
66.59
Open
66.39
Bid
66.47
Ask
66.77
Low
66.30
High
66.47
Объем
9
Дневное изменение
-0.18%
Месячное изменение
1.25%
6-месячное изменение
10.36%
Годовое изменение
23.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%