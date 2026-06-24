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LEGR: First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

66.26 USD 0.21 (0.32%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LEGR汇率已更改-0.32%。当日，交易品种以低点66.26和高点66.26进行交易。

关注First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LEGR新闻

常见问题解答

LEGR股票今天的价格是多少？

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF股票今天的定价为66.26。它在66.26 - 66.26范围内交易，昨天的收盘价为66.47，交易量达到1。LEGR的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF股票是否支付股息？

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF目前的价值为66.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.21%和USD。实时查看图表以跟踪LEGR走势。

如何购买LEGR股票？

您可以以66.26的当前价格购买First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF股票。订单通常设置在66.26或66.56附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注LEGR的实时图表更新。

如何投资LEGR股票？

投资First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF需要考虑年度范围52.97 - 67.62和当前价格66.26。许多人在以66.26或66.56下订单之前，会比较0.93%和。实时查看LEGR价格图表，了解每日变化。

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF的最高价格是67.62。在52.97 - 67.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF的绩效。

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF（LEGR）的最低价格为52.97。将其与当前的66.26和52.97 - 67.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LEGR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LEGR股票是什么时候拆分的？

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、66.47和23.21%中可见。

日范围
66.26 66.26
年范围
52.97 67.62
前一天收盘价
66.47
开盘价
66.26
卖价
66.26
买价
66.56
最低价
66.26
最高价
66.26
交易量
1
日变化
-0.32%
月变化
0.93%
6个月变化
10.01%
年变化
23.21%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%