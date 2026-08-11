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LEGO: Legato Merger Corp. IV
Курс LEGO за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.98, а максимальная — 9.99.
Следите за динамикой Legato Merger Corp. IV. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LEGO сегодня?
Legato Merger Corp. IV (LEGO) сегодня оценивается на уровне 9.98. Инструмент торгуется в пределах 9.98 - 9.99, вчерашнее закрытие составило 9.98, а торговый объем достиг 51. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LEGO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Legato Merger Corp. IV?
Legato Merger Corp. IV в настоящее время оценивается в 9.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.30% и USD. Отслеживайте движения LEGO на графике в реальном времени.
Как купить акции LEGO?
Вы можете купить акции Legato Merger Corp. IV (LEGO) по текущей цене 9.98. Ордера обычно размещаются около 9.98 или 10.28, тогда как 51 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LEGO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LEGO?
Инвестирование в Legato Merger Corp. IV предполагает учет годового диапазона 9.80 - 9.99 и текущей цены 9.98. Многие сравнивают 0.00% и 0.30% перед размещением ордеров на 9.98 или 10.28. Изучайте ежедневные изменения цены LEGO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Legato Merger Corp. IV?
Самая высокая цена Legato Merger Corp. IV (LEGO) за последний год составила 9.99. Акции заметно колебались в пределах 9.80 - 9.99, сравнение с 9.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Legato Merger Corp. IV на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Legato Merger Corp. IV?
Самая низкая цена Legato Merger Corp. IV (LEGO) за год составила 9.80. Сравнение с текущими 9.98 и 9.80 - 9.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LEGO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LEGO?
В прошлом Legato Merger Corp. IV проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.98 и 0.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.98
- Open
- 9.98
- Bid
- 9.98
- Ask
- 10.28
- Low
- 9.98
- High
- 9.99
- Объем
- 51
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 0.30%
- Годовое изменение
- 0.30%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%