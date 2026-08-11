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LEGO: Legato Merger Corp. IV

9.98 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LEGO за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.98, а максимальная — 9.99.

Следите за динамикой Legato Merger Corp. IV. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LEGO сегодня?

Legato Merger Corp. IV (LEGO) сегодня оценивается на уровне 9.98. Инструмент торгуется в пределах 9.98 - 9.99, вчерашнее закрытие составило 9.98, а торговый объем достиг 51. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LEGO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Legato Merger Corp. IV?

Legato Merger Corp. IV в настоящее время оценивается в 9.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.30% и USD. Отслеживайте движения LEGO на графике в реальном времени.

Как купить акции LEGO?

Вы можете купить акции Legato Merger Corp. IV (LEGO) по текущей цене 9.98. Ордера обычно размещаются около 9.98 или 10.28, тогда как 51 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LEGO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LEGO?

Инвестирование в Legato Merger Corp. IV предполагает учет годового диапазона 9.80 - 9.99 и текущей цены 9.98. Многие сравнивают 0.00% и 0.30% перед размещением ордеров на 9.98 или 10.28. Изучайте ежедневные изменения цены LEGO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Legato Merger Corp. IV?

Самая высокая цена Legato Merger Corp. IV (LEGO) за последний год составила 9.99. Акции заметно колебались в пределах 9.80 - 9.99, сравнение с 9.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Legato Merger Corp. IV на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Legato Merger Corp. IV?

Самая низкая цена Legato Merger Corp. IV (LEGO) за год составила 9.80. Сравнение с текущими 9.98 и 9.80 - 9.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LEGO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LEGO?

В прошлом Legato Merger Corp. IV проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.98 и 0.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.98 9.99
Годовой диапазон
9.80 9.99
Предыдущее закрытие
9.98
Open
9.98
Bid
9.98
Ask
10.28
Low
9.98
High
9.99
Объем
51
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
0.30%
Годовое изменение
0.30%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%