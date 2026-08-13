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LEGO: Legato Merger Corp. IV

9.99 USD 0.01 (0.10%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LEGO汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点9.99和高点10.00进行交易。

关注Legato Merger Corp. IV动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

LEGO股票今天的价格是多少？

Legato Merger Corp. IV股票今天的定价为9.99。它在9.99 - 10.00范围内交易，昨天的收盘价为9.98，交易量达到20。LEGO的实时价格图表显示了这些更新。

Legato Merger Corp. IV股票是否支付股息？

Legato Merger Corp. IV目前的价值为9.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.40%和USD。实时查看图表以跟踪LEGO走势。

如何购买LEGO股票？

您可以以9.99的当前价格购买Legato Merger Corp. IV股票。订单通常设置在9.99或10.29附近，而20和0.00%显示市场活动。立即关注LEGO的实时图表更新。

如何投资LEGO股票？

投资Legato Merger Corp. IV需要考虑年度范围9.80 - 10.00和当前价格9.99。许多人在以9.99或10.29下订单之前，会比较0.10%和。实时查看LEGO价格图表，了解每日变化。

Legato Merger Corp. IV股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Legato Merger Corp. IV的最高价格是10.00。在9.80 - 10.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Legato Merger Corp. IV的绩效。

Legato Merger Corp. IV股票的最低价格是多少？

Legato Merger Corp. IV（LEGO）的最低价格为9.80。将其与当前的9.99和9.80 - 10.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LEGO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LEGO股票是什么时候拆分的？

Legato Merger Corp. IV历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.98和0.40%中可见。

日范围
9.99 10.00
年范围
9.80 10.00
前一天收盘价
9.98
开盘价
9.99
卖价
9.99
买价
10.29
最低价
9.99
最高价
10.00
交易量
20
日变化
0.10%
月变化
0.10%
6个月变化
0.40%
年变化
0.40%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%