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LDUR: PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
Курс LDUR за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 95.26, а максимальная — 95.37.
Следите за динамикой PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций LDUR сегодня?
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund (LDUR) сегодня оценивается на уровне 95.32. Инструмент торгуется в пределах 95.26 - 95.37, вчерашнее закрытие составило 95.37, а торговый объем достиг 186. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LDUR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund?
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund в настоящее время оценивается в 95.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.42% и USD. Отслеживайте движения LDUR на графике в реальном времени.
Как купить акции LDUR?
Вы можете купить акции PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund (LDUR) по текущей цене 95.32. Ордера обычно размещаются около 95.32 или 95.62, тогда как 186 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LDUR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции LDUR?
Инвестирование в PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund предполагает учет годового диапазона 95.05 - 96.60 и текущей цены 95.32. Многие сравнивают 0.09% и -0.80% перед размещением ордеров на 95.32 или 95.62. Изучайте ежедневные изменения цены LDUR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund?
Самая высокая цена PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund (LDUR) за последний год составила 96.60. Акции заметно колебались в пределах 95.05 - 96.60, сравнение с 95.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund?
Самая низкая цена PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund (LDUR) за год составила 95.05. Сравнение с текущими 95.32 и 95.05 - 96.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LDUR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций LDUR?
В прошлом PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 95.37 и -0.42% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 95.37
- Open
- 95.36
- Bid
- 95.32
- Ask
- 95.62
- Low
- 95.26
- High
- 95.37
- Объем
- 186
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- 0.09%
- 6-месячное изменение
- -0.80%
- Годовое изменение
- -0.42%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%