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LDUR: PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund

95.32 USD 0.05 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс LDUR за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 95.26, а максимальная — 95.37.

Следите за динамикой PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций LDUR сегодня?

PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund (LDUR) сегодня оценивается на уровне 95.32. Инструмент торгуется в пределах 95.26 - 95.37, вчерашнее закрытие составило 95.37, а торговый объем достиг 186. Всю динамику можно отследить на ценовом графике LDUR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund?

PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund в настоящее время оценивается в 95.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.42% и USD. Отслеживайте движения LDUR на графике в реальном времени.

Как купить акции LDUR?

Вы можете купить акции PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund (LDUR) по текущей цене 95.32. Ордера обычно размещаются около 95.32 или 95.62, тогда как 186 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения LDUR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции LDUR?

Инвестирование в PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund предполагает учет годового диапазона 95.05 - 96.60 и текущей цены 95.32. Многие сравнивают 0.09% и -0.80% перед размещением ордеров на 95.32 или 95.62. Изучайте ежедневные изменения цены LDUR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund?

Самая высокая цена PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund (LDUR) за последний год составила 96.60. Акции заметно колебались в пределах 95.05 - 96.60, сравнение с 95.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund?

Самая низкая цена PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund (LDUR) за год составила 95.05. Сравнение с текущими 95.32 и 95.05 - 96.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения LDUR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций LDUR?

В прошлом PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 95.37 и -0.42% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
95.26 95.37
Годовой диапазон
95.05 96.60
Предыдущее закрытие
95.37
Open
95.36
Bid
95.32
Ask
95.62
Low
95.26
High
95.37
Объем
186
Дневное изменение
-0.05%
Месячное изменение
0.09%
6-месячное изменение
-0.80%
Годовое изменение
-0.42%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%